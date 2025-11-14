Angola: Les députés approuvent le rapport sur la modification de la loi sur le passeport

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/SC/BS

Luanda — Les commissions parlementaires spécialisées (1eᣴ, 2e et 3e) de l'Assemblée nationale (AN) ont approuvé à l'unanimité jeudi en première lecture, le rapport conjoint relatif à la proposition de loi modifiant la Loi n° 22/21 du 18 octobre, relative au passeport angolais et au régime d'entrée et de sortie des citoyens nationaux.

Le texte sera soumis à discussion et approbation en séance plénière la semaine prochaine, avant d'être traité dans le cadre de la spécialité.

Présentée par le député rapporteur João Guerra, la proposition vise principalement à harmoniser les normes du passeport angolais et le régime de circulation des citoyens avec les standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), notamment en matière de sécurité des documents de voyage lisibles par machine.

Le parlementaire a précisé que l'initiative législative émane du Président de la République, en sa qualité de chef de l'exécutif, conformément aux dispositions combinées de l'alinéa j) de l'article 129 et des numéros 1 et 4 de l'article 167 de la Constitution de la République d'Angola (CRA).

Il a également souligné que la matière relève d'une compétence législative relative et réservée à l'Assemblée nationale, conformément au n° 2 de l'article 165 de la CRA.

Enfin, le député a assuré que la proposition de loi modifiant la Loi n° 22/21 respecte toutes les formalités légales requises.

