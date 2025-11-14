Angola: Beaumelle souligne l'importance du jeu collectif

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — La sélection nationale angolaise de football devra affronter l'Argentine en misant sur le jeu collectif, condition essentielle pour obtenir un bon résultat, a déclaré ce jeudi le sélectionneur Patrice Beaumelle.

S'exprimant en conférence de presse à la veille de la rencontre amicale prévue vendredi à 17 heures, au stade du 11 de Novembro, le technicien français a indiqué que le match sera avant tout une fête pour les deux équipes, mais également une excellente préparation pour les Palancas Negras en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui se tiendra au Maroc en décembre.

« Nous avons une bonne équipe. Affronter l'Argentine, championne du monde, est un grand moment pour tout le monde, y compris pour le public. Nous devons rester unis et cultiver l'esprit collectif », a-t-il déclaré.

Patrice Beaumelle a également souligné que, puisqu'il s'agira de sa première apparition au stade du 11 de Novembro en tant qu'entraîneur principal, il ressent une grande attente et une forte émotion.

Il a ajouté que, malgré le peu de temps de préparation, le groupe fait preuve d'engagement et de détermination pour cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, célébré le 11 novembre.

Ce sera le deuxième affrontement entre les deux sélections : le premier a eu lieu en 2006, et s'était soldé par une victoire de l'Argentine (2-0).

