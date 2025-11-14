Angola - Argentine ouvre de nouveaux horizons

Huambo — La rencontre entre l'Angola et l'Argentine, programmée pour vendredi au stade du 11 de Novembro, à Luanda, représente une opportunité précieuse de préparation pour les prochains engagements des Palancas Negras, a déclaré José Albano Manuel, directeur de la Jeunesse et des Sports de la province de Huambo.

Dans une interview accordée à l'ANGOP ce jeudi, à la veille du match prévu à 17 heures, le responsable a affirmé que les Angolais s'attendent à une grande rencontre, non seulement en raison du prestige d'une équipe championne du monde, mais aussi parce qu'elle coïncide avec les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Albano Manuel a souligné que la sélection argentine dispose d'une supériorité technique et tactique à tous les niveaux, et que le onze national angolais devra tirer les meilleurs enseignements de cette confrontation de haut niveau international.

Sur le plan de l'image, il a estimé que cette rencontre placera l'Angola sur la carte sportive mondiale, puisque l'adversaire est une sélection championne du monde, menée par sa star planétaire Lionel Messi, dont les admirateurs se comptent par millions à travers le globe.

Le directeur a ajouté que cette initiative constitue une vitrine exceptionnelle non seulement pour le pays, mais aussi pour les footballeurs angolais, qui auront l'occasion de montrer leur talent et leur potentiel technique, tout en valorisant l'intérêt touristique de l'Angola.

Il a félicité l'État angolais pour cette initiative, soulignant que le résultat du match importe moins que le spectacle et la fête qu'il offrira, démontrant ainsi que l'Angola est un pays sûr, ouvert et propice à l'investissement étranger direct.

Enfin, il a appelé les supporters à adopter un comportement patriotique et exemplaire dans les tribunes, rappelant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des festivités marquant les 50 ans de l'indépendance nationale, célébrée le mardi 11 novembre.

Le premier affrontement entre les deux sélections remonte à il y a 19 ans, le 30 mai 2006, en Italie, alors que les deux équipes se préparaient pour la Coupe du monde disputée en Allemagne.