Afrique: Sénégal/Brésil - Les duels qui vont enflammer le match

L'Emirates Stadium de Londres s'apprête à vibrer. L'équipe nationale du Sénégal y affrontera celle du Brésil pour la troisième fois de l'histoire, ce samedi 15 novembre à 16h GMT. Pour ce choc explosif, plusieurs duels de très haut niveau seront à suivre avec la plus grande attention.

Pape Thiaw vs Carlo Ancelotti : un duel de maestros

Ce sera le duel du match. Deux sélectionneurs aguerris, deux fins tacticiens, et peut-être les véritables protagonistes de ce choc.

Les deux hommes réalisent un excellent travail depuis leur prise de fonction respective : Pape Thiaw avec le Sénégal et Carlo Ancelotti avec le Brésil.

Pape Thiaw reste sur une série impressionnante de 12 matchs sans défaite à la tête des Lions. Son système en 4-2-3-1 fonctionne à merveille : un jeu séduisant, fluide, mais surtout terriblement efficace. En face, Carlo Ancelotti a réussi à sortir la Seleção de la zone de turbulences qu'elle traversait. En six matchs, il compte trois victoires, deux défaites et un match nul. Un bilan encore loin des standards brésiliens, qui sont ceux de l'une des meilleures nations de l'histoire du football, mais les progrès sont réels.

L'issue de la rencontre pourrait bien se jouer sur ce duel.

Sadio Mané vs Éder Militão : l'expérience face à la jeunesse

Éder Militão, défenseur central du Real Madrid, est pressenti pour débuter au poste de latéral droit avec le Brésil face au Sénégal. Il devrait donc croiser la route de Sadio Mané.

Un duel explosif s'annonce entre deux immenses joueurs, chacun parmi les meilleurs à son poste. Même si Sadio n'est plus exactement le joueur étincelant qu'il était à Liverpool ou celui qui a porté le Sénégal vers le sacre continental, il répond toujours présent lors des grands rendez-vous.

De son côté, Militão, malgré une longue absence due à une blessure, semble revenu à son meilleur niveau. Son début de saison avec les Merengue est tout simplement stratosphérique. C'est donc un choc qui promet.

Ismaïla Sarr vs Alex Sandro : duel à haute intensité sur le flanc

Ce duel sera à suivre avec une grande attention, tant il pourrait être décisif. Ismaïla Sarr, l'un des hommes forts de Pape Thiaw, aura face à lui l'ancien latéral gauche de la Juventus, Alex Sandro. Ce couloir promet d'être animé : les courses vont s'enchaîner du début à la fin, car les deux joueurs vont très vite.

L'attaquant des Lions semble partir avec une longueur d'avance. Il vit son prime du côté de Crystal Palace et paraît inarrêtable. Son début de saison parle pour lui : 10 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues, club et sélection.

Le latéral de Flamengo pourra compter sur son immense expérience pour tenter de contenir l'explosivité de Sarr.

La mission d'Antoine Mendy : neutraliser Vinicius Jr

Le latéral droit de l'OGC Nice, pressenti pour remplacer Krépin Diatta, forfait pour ce rassemblement, aura du pain sur la planche. Il sera opposé à l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr, en grande forme depuis plusieurs semaines.

Antoine Mendy réalise lui aussi un excellent début de saison avec les Aiglons, mais face à Vinicius, réputé pour sa vitesse fulgurante et ses dribbles interminables et toujours efficaces, il devra sortir le grand jeu. La prudence sera de mise du début à la fin.

L'attaquant madrilène est un véritable monstre physique : il ne se fatigue presque jamais et peut encore sprinter à la 90e minute. Toutefois, Antoine pourra compter sur le soutien de son capitaine, Kalidou Koulibaly, qui connaît très bien l'international brésilien.

Gana Gueye vs Casemiro : un duel de légendes

Dans l'entrejeu des Lions, un duel digne des grandes soirées de Premier League attend les amateurs de football. Idrissa Gana Gueye sera opposé à la légende du Real Madrid, Casemiro, dans un affrontement qui promet.

Ces derniers mois, Casemiro traversait une période compliquée, mais le milieu de Manchester United semble retrouver progressivement son meilleur niveau. Quant à Gana, sa régularité continue d'impressionner. À 36 ans, il figure toujours parmi les meilleurs milieux défensifs de Premier League, voire du monde.

L'issue du match pourrait bien se jouer dans ce secteur : un milieu de terrain contrôlé, c'est un match à moitié gagné. La bataille s'annonce rude, presque une guerre sans merci entre deux figures majeures du football mondial. Qui l'emportera ?

Ce match est loin d'être une simple rencontre amicale. Il sera disputé du début à la fin. Le Brésil veut sa revanche après sa défaite face au Sénégal (4-2) en 2023. Les Lions, eux, attendront les hommes de Carlo Ancelotti de pied ferme, prêts à relever le défi. Le spectacle est assuré.