La chercheuse sénégalaise, Rose André Faye, socio-anthropologue de la santé, a été distinguée le 5 novembre dernier à Paris, lors d'une cérémonie organisée au Campus Condorcet de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Elle a remporté, le Prix chercheur 2025 dans la catégorie Avenir de la Fondation Croix-rouge française pour la recherche humanitaire et sociale, renseigne un communiqué qui nous est parvenu. « Ce prix vient récompenser la qualité et la portée humaniste des travaux de la jeune chercheuse sénégalaise sur les femmes usagères de drogues au Sénégal », informe le document. Dr Rose André Faye, formée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a fait sa thèse sur les « Trajectoires des femmes usagères de drogues au Sénégal », un thème qu'elle considère comme « longtemps ignorées dans les dispositifs de prise en charge sur le plan sanitaire ou académique.

« Très vite, j'ai constaté que les femmes étaient presque invisibles dans le dispositif de soins et sur le plan académique, il y avait peu de connaissances sur le sujet, car les données étaient centrées sur les hommes », explique Mme Faye dans la source. Elle est actuellement chercheuse associée au Centre de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann (Crcf). « Sa candidature pour le prix a été soutenue par le sociologue ivoirien Francis Akindès, professeur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké », a-t-on indiqué.

Cité dans le communiqué, celui-ci rappelle que Rose André Faye joue « un rôle d'éclaireuse dans un domaine d'approche difficile et non consensuel ». « C'est en reconnaissance de cette contribution que le jury du prix de Recherche de la Fondation Croix-rouge française lui a décerné le Prix Avenir », a dit M. Akindès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres