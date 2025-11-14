Sénégal: Histoire de la nutrition au pays - Le plaidoyer du Pr Mohamadou Guélaye Sall

Dans son ouvrage de 163 pages, le professeur Mohamadou Guélaye Sall décortique l'évolution de la nutrition au Sénégal, alerte sur le « double fardeau » de la malnutrition et appelle à une réflexion collective.

Le professeur Mohamadou Guélaye Sall, pédiatre et spécialiste en nutrition infantile, a présenté avant-hier 12 novembre, son livre, « Histoire de la nutrition au Sénégal : des fondements précoloniaux aux défis contemporains ». L'événement s'est tenu à la Faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar.

Fruit de plus de quarante années d'expertise, l'ouvrage de 163 pages (réparties en 11 chapitres) propose une relecture approfondie de l'évolution de la nutrition au Sénégal, de l'époque précoloniale à nos jours. Le professeur Sall a exposé la triple motivation derrière sa publication : Rendre hommage aux précurseurs, dresser un état des lieux exhaustif, favoriser la réflexion collective.

En effet, l'ouvrage est un hommage aux pionniers de la nutrition sénégalaise comme le Dr Thianar Ndoye, considéré comme le père du concept « consommer local », et le professeur Abdou Sanokho, qui l'a initié à la nutrition communautaire et clinique. Il vise également à fournir aux étudiants, chercheurs et au public une compréhension complète des politiques, stratégies et programmes nutritionnels mis en oeuvre depuis la période précoloniale.

Enfin, l'objectif ultime est d'encourager un débat sur les ajustements nécessaires aux pratiques alimentaires, soulignant qu'une alimentation saine est cruciale pour la santé, le bien-être et le développement économique et social du pays. D'après l'auteur, un point central de l'analyse est le double fardeau de la malnutrition, caractérisé par la coexistence des maladies de carence et des maladies de surcharge (telles que l'obésité).

Selon le professeur Sall, cette réalité complexe reflète les contradictions des modes alimentaires actuels, influencés par l'histoire, l'urbanisation et les mutations sociales. Plusieurs personnalités ont salué la pertinence de cet ouvrage. Le Pr Abdou Salam Sall (ancien recteur de l'Ucad) a souligné l'alignement des politiques nationales avec les orientations internationales et a insisté sur l'ancrage institutionnel.

Pour lui, le livre démontre que la nutrition est un miroir du développement social, économique et culturel du Sénégal, dépassant la simple dimension sanitaire. Le Pr Amadou Tidiane Guiro (ancien recteur de l'Ussein) a qualifié le livre de « riche d'expérience et de réflexion » et le considère à la fois comme un témoignage d'engagement et un plaidoyer fort pour inscrire durablement la nutrition au coeur des politiques publiques.