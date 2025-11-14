Sénégal: Bébé Basse Solidarité lance une campagne pour l'accès à des latrines décentes

14 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'association Bébé Basse Solidarité (BBS) a lancé une campagne de solidarité en appui au Projet d'Assainissement Autonome de Dakar (PAAD), porté par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) avec l'appui du cabinet Malick Sow & Associés (MSA).

Cette initiative vise à soutenir les familles issues de milieux défavorisés dans la construction de latrines modernes et hygiéniques, en mobilisant des partenaires, mécènes, parrains et marraines pour couvrir la part de contribution des ménages les plus vulnérables.

"Grâce au projet, 10 000 latrines sont en construction. L'ONAS prend en charge 80 % du financement, tandis que les familles doivent contribuer à hauteur de 20 %. C'est précisément là que Bébé Basse Solidarité intervient, pour alléger cette charge pour les plus démunis", explique Bébé Basse, coordonnatrice de l'association.

La campagne, placée sous le slogan « Une latrine = Une dignité », s'inscrit dans la continuité des actions de BBS pour améliorer le cadre de vie des populations défavorisées. L'association entend ainsi favoriser l'accès à des infrastructures sanitaires décentes, tant dans les écoles que dans les ménages vulnérables de la capitale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Tout est parti d'une visite dans une école de la banlieue, où des centaines d'enfants passaient leurs journées sans toilettes. Ce constat nous a profondément marqués et nous avons décidé d'agir", confie la coordonnatrice de BBS.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.