Sénégal: Bébé Basse Solidarité lance une campagne pour l'accès à des latrines décentes

L'association Bébé Basse Solidarité (BBS) a lancé une campagne de solidarité en appui au Projet d'Assainissement Autonome de Dakar (PAAD), porté par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) avec l'appui du cabinet Malick Sow & Associés (MSA).

Cette initiative vise à soutenir les familles issues de milieux défavorisés dans la construction de latrines modernes et hygiéniques, en mobilisant des partenaires, mécènes, parrains et marraines pour couvrir la part de contribution des ménages les plus vulnérables.

"Grâce au projet, 10 000 latrines sont en construction. L'ONAS prend en charge 80 % du financement, tandis que les familles doivent contribuer à hauteur de 20 %. C'est précisément là que Bébé Basse Solidarité intervient, pour alléger cette charge pour les plus démunis", explique Bébé Basse, coordonnatrice de l'association.

La campagne, placée sous le slogan « Une latrine = Une dignité », s'inscrit dans la continuité des actions de BBS pour améliorer le cadre de vie des populations défavorisées. L'association entend ainsi favoriser l'accès à des infrastructures sanitaires décentes, tant dans les écoles que dans les ménages vulnérables de la capitale.

"Tout est parti d'une visite dans une école de la banlieue, où des centaines d'enfants passaient leurs journées sans toilettes. Ce constat nous a profondément marqués et nous avons décidé d'agir", confie la coordonnatrice de BBS.