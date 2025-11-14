Sénégal: Le prix du riz blanc fixé à 350 francs pour favoriser le consommer local (ministère)

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce annonce avoir signé avec les acteurs de la filière rizicole et les organisations de commerçants un accord portant sur la fixation du prix du riz blanc à 350 francs CFA.

La signature de protocole d'accord relatif à la commercialisation du riz sénégalais, conclu le mercredi 12 novembre 2025, vise à "encourager la consommation du riz local tout en renforçant le soutien aux producteurs nationaux", indique-t-il dans un communiqué rendu public jeudi.

Le prix ex-usine du riz blanc est fixé à 350 francs le kilogramme, précise le communiqué, selon lequel cette mesure vise à assurer "une rémunération juste" aux producteurs et à "favoriser le consommer local".

"Dans ce cadre, les commerçants se sont engagés à acquérir la totalité des volumes disponibles sur les sites de production", a ajouté le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il a indiqué qu'un mécanisme d'indexation des importations sur les achats de riz sénégalais a été instauré, dans le but d'encourager l'approvisionnement du marché en riz issu de la production locale.

"Une vaste campagne de communication et de promotion, placée sous la supervision du ministère de l'Industrie et du Commerce, sera organisée pour valoriser la production locale et sensibiliser les consommateurs sur les atouts du riz sénégalais afin d'accroître sa consommation", a insisté le ministère.

Le département du Commerce souligne, en outre, que toutes les délivrances de DIPA [Déclaration d'importation de produits alimentaires] sont provisoirement suspendues en attendant l'achat de la production locale et une meilleure évaluation des stocks disponibles".

Pour assurer un "suivi rigoureux" de cet accord et une "évaluation optimale" de la mise en oeuvre des décisions, un cadre interministériel regroupant les ministères en charge du Commerce et de l'Agriculture a été mis en place, a annoncé le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il dit se féliciter de la signature de cet accord, invitant toutes les parties concernées à "oeuvrer, de concert, pour en assurer le succès".