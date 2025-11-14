Sénégal: Dakar souhaite signer un accord de coproduction cinématographique avec Alger (Ambassadeur)

L'ambassadeur du Sénégal en Algérie, Mbaba Coura Ndiaye, a exprimé le souhait de son pays de signer une convention de coproduction et de coopération cinématographique avec Alger, évoquant la trajectoire des deux pays qui demeurent "des terres de création, d'ouverture et de mémoire".

"[...] Je voudrais exprimer vivement le souhait du gouvernement du Sénégal de signer des Accords de coproduction et d'échanges cinématographiques, audiovisuels et de création numérique" avec celui de l'Algérie, a notamment déclaré le diplomate.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture da première édition du Festival international du court métrage de Timimoun, jeudi soir, Mbaba Coura Ndiaye s'est félicité du choix des autorités sénégalaises de faire du Sénégal le pays invité d'honneur de cette manifestation.

Il estime que ce choix représente un "honneur fraternel", assurant que le Sénégal "mesure à sa juste valeur" cette marque de considération.

L'ambassadeur a transmis les remerciements des plus hautes autorités du Sénégal à leurs homologues de l'Algérie, insistant sur la solidité des relations entre Dakar et Alger.

La première édition du Festival du court métrage de Timimoun "porte désormais le sceau du Sénégal", a-t-il relevé, en s'attardant également sur le choix de cette ville du sud algérien, "oasis de culture et de mémoire", pour accueillir ce rendez-vous cinématographique d'envergure.

"Le Sénégal prendra une part active et constructive à toutes les composantes du festival", a promis le diplomate.

Il a évoqué le rôle du cinéma dans les deux pays, estimant que le Sénégal comme l'Algérie demeurent "des terres de création, d'ouverture et de mémoire". Le court métrage, a-t-il poursuivi, constitue "un espace essentiel d'audace et d'innovation".

Dans un plaidoyer appuyé, l'ambassadeur a exprimé le souhait de voir les deux pays signer "des accords de coproduction et d'échanges cinématographiques, audiovisuels et numériques".

Il a indiqué que "la partie sénégalaise proposera prochainement un projet d'accord" aux autorités algériennes.

Selon lui, une telle convention permettra de renforcer les échanges entre créateurs et de faciliter la production conjointe d'oeuvres, au bénéfice des industries culturelles des deux pays.

Le diplomate a enfin encouragé les réalisateurs en compétition, rappelant que "chaque oeuvre présentée est un acte d'identité, de mémoire et d'avenir".

Il a souhaité que ce rendez-vous soit "un temps de lumière, de création et de coopérations durables".

Le Festival international du court métrage de Timimoun se poursuit jusqu'au 18 novembre, avec une forte participation sénégalaise saluée dès l'ouverture de la manifestation.