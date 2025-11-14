Sénégal: L'IAM enregistre sept programmes accrédités, un huitième en ligne de mire (DG)

Dakar — L'Institut africain de management (IAM), compte au total sept programmes accrédités, dont donc deux licences enregistrés durant l'année 2025, en attendant de valider un huitième avant la fin de l'année, annonce son directeur général, Amadou Bamba Fall.

"Au total, l'IAM compte sept programmes accrédités, dont cinq masters et deux licences. Je pense qu'en fin novembre, il y a le programme de master en marketing qui va passer, ce qui nous fera peut-être 8 programmes accrédités, rien qu'en 2025", a-t-il déclaré.

Amadou Bamba Fall intervenait jeudi lors de la cérémonie marquant la rentrée officielle des programmes de masters du Groupe IAM, une rencontre d'échanges axée sur le thème "La titrisation en Afrique de l'Ouest : les enseignements de la BRVM".

Le directeur général de l'IAM a relevé que cette cérémonie marquant la rentrée académique représentait "un moment d'échanges privilégié" entre les étudiants, les enseignants, les alumni et les invités du monde professionnel.

"La particularité de l'IAM réside dans les partenariats que nous avons noués avec les entreprises, les institutions publiques, pour inciter, favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants", sa souligné Amadou Bamba Fall.

En termes d'innovation, M. Fall annonce des voyages d'études, l'intervention de professionnels "aguerris", d'universitaires "de haut niveau" et des "masters class" devant permettre de faire venir des professeurs de l'étranger, pour intervenir sur "des questions très pointues".

Il a aussi assuré que l'établissement va prendre les dispositions nécessaires pour apporter des solutions aux lenteurs constatées dans la mise à disposition des diplômes, une situation dénoncée par les étudiants.

Le directeur général de l'Institut africain de management précise toutefois que la signature de ces diplômes relève du ministère de l'Enseignement supérieur.