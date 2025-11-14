Angola: Le pays vise une couverture vaccinale de 90 % d'ici 2030

Luanda — L'Angola ambitionne d'atteindre une couverture vaccinale nationale de 90 % d'ici 2030, de réduire à moins de 5 % le nombre d'enfants non vaccinés et d'éliminer le tétanos néonatal, a déclaré jeudi à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Selon la ministre, lors de la 2e réunion ordinaire du Comité interministériel de coordination (CIC), qui a approuvé la Stratégie nationale de vaccination (SNV) 2026-2030, le pays entend également éradiquer le poliovirus sauvage et atteindre les objectifs d'élimination de la rougeole.

Elle a précisé que des mesures sont prévues pour renforcer la chaîne du froid, les ressources humaines et le financement durable du programme, ainsi que pour améliorer la surveillance épidémiologique et la réponse aux épidémies.

Lors de la présentation de la Stratégie nationale de vaccination 2026-2030, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, qui présidait la réunion, a souligné que le document avait été élaboré de manière participative, intégrant les contributions de techniciens nationaux et de partenaires internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La gouvernante a insisté sur le fait que le lancement de cette stratégie intervenait lors d'une année historique, celle du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, et a affirmé que cet événement symbolisait « l'engagement de l'État en faveur de la santé publique et du développement humain durable ».

Campagne de vaccination

Par ailleurs, Sílvia Lutucuta a présenté l'état d'avancement de la Campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, lancée le 27 octobre 2025 dans la province de Namibe, qui vise à vacciner plus de 2,2 millions de filles âgées de 9 à 12 ans.

À propos de cette campagne, elle a qualifié l'initiative de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, de « jalon historique pour la santé publique en Angola ».

Lors de la rencontre, l'état de la vaccination contre la poliomyélite a été analysé, notamment dans les provinces de Cuando, Cubango, Huíla et Cuanza Sul, où des cas du variant 2 du virus ont été détectés.

À cet effet, la ministre a annoncé le renforcement de la vaccination systématique par le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et la mise en oeuvre de campagnes de riposte rapide, garantissant ainsi l'engagement du gouvernement à maintenir l'Angola exempt de circulation du poliovirus sauvage.

Elle a indiqué que des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'UNICEF ont salué le plan, le jugeant complet et cohérent, et ont réaffirmé leur soutien au renforcement du système de santé et à la protection des générations futures.

En conclusion, la ministre a souligné que le succès de la Stratégie nationale pour le développement de l'enfant (SNDE) 2026-2030 dépendra de la coopération intersectorielle, de l'implication des communautés et de la mobilisation des ressources.

« Protéger chaque enfant angolais est une responsabilité partagée et un investissement pour l'avenir du pays », a-t-elle affirmé.

L'Initiative nationale pour la vaccination (ENI) 2026-2030 définit les priorités, les objectifs et les axes d'action visant à renforcer le Programme élargi de vaccination (PEV), consolidant ainsi l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la santé publique et de la protection des enfants.