Sénégal: La première édition du Festival 'Leeboon' lancée à Saint-Louis

Saint-Louis — La première édition du Festival "Leeboon", qui se tient à Saint-Louis jusqu'à samedi, ambitionne de se servir du conte pour apporter une touche humaine à un monde fortement imprégné par les réseaux sociaux.

Le Festival "Leeboon", dédié aux contes, aux arts du récit et à la préservation du patrimoine culturel immatériel sénégalais et africain, a été officiellement lancée, jeudi, dans la capitale nord du Sénégal.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au centre "Ndar Weesul", un espace dédié au patrimoine, à la culture et à la communication.

Mame Diaw Diagne, promotrice de ce festival, a expliqué que l'idée de cette manifestation lui a été inspirée par les cours qu'elle a suivis au département des métiers du Patrimoine et de la Culture de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).

"Lors de nos cours avec Mme Aïssata Kane Lô et M. Babacar Mbaye Ndack qui étaient nos professeurs, ces derniers nous ont parlé du conte, de nos histoires mais aussi des réalités socioculturelles, des récits qui ont été oraux avant d'être écrits", a indiqué cette ancienne pensionnaire de l'UFR Civilisation, Religion, Arts et Communication (CRAC) de l'UGB.

S'entretenant avec la presse en marge de la cérémonie officielle d'ouverture, elle a souligné la nécessité de valoriser le conte, afin de faire revenir de l'interaction humaine dans un monde fortement marqué par les réseaux sociaux.

La question de la valorisation de ces récits se pose plus que jamais, en vue d'enseigner, d'éduquer les jeunes et de "leur faire connaître les parcours des ancêtres, les histoires vécues par notre pays et notre société à travers le conte qui disparaît de plus en plus avec les réseaux sociaux".

"C'est pourquoi on a voulu faire revenir cette interaction humaine", a notamment fait savoir Mame Diaw Diagne.

La cérémonie d'ouverture a été notamment marquée par un panel autour des arts du récit et de la mémoire, avec les professeurs Aïssata Kane Lô et Babacar Mbaye Ndack de l'UGB comme intervenants.

Les débats étaient modérés par Yankhoba Diop.

Le Festival "Leeboon" prend fin le 15 novembre, avec une programmation diversifiée comprenant des ateliers d'échanges, des soirées de contes mais aussi des restitutions d'ateliers et spectacles de contes.

Il est porté par la structure Safilèm Prod, spécialisée dans l'entrepreneuriat culturel et la protection de l'environnement.

Son initiatrice Mame Diaw Diagne, native de Saint-Louis, est une ancienne pensionnaire de l'UGB diplômée en Sciences sociales des religions et métiers du patrimoine.

Elle est par ailleurs la responsable de "Ndar Weesul", un centre de l'association l'association "Hahatay" dédié au patrimoine, à la culture et à la communication.