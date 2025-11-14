Angola: ExxonMobil annonce l'expansion du Bloc 15 jusqu'en 2037

Luanda — Le vice-président d'ExxonMobil pour les Opérations en eaux profondes, Hunter Farris, a annoncé vendredi, à Luanda, la décision d'investissement visant l'expansion du Bloc 15, l'un des plus importants projets pétroliers de l'entreprise en Angola, qui garantira la poursuite des opérations jusqu'en 2037.

L'information a été communiquée dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le Président de la République, João Lourenço, au cours de laquelle ont été abordées diverses questions liées aux opérations de la compagnie pétrolière dans le pays.

Hunter Farris a souligné l'importance de cet investissement pour le marché pétrolier angolais, affirmant que la décision de prolonger la durée de vie du Bloc 15 constitue une étape significative pour l'économie nationale.

« Cette décision permettra aux actifs et aux ressources du Bloc 15 de continuer à générer de la richesse pour l'Angola jusqu'en 2037 », a déclaré le dirigeant d'ExxonMobil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a expliqué que l'expansion du projet apportera des bénéfices directs au marché de l'énergie et à la génération de revenus pour l'État angolais.

Le responsable a également profité de l'occasion pour féliciter le peuple angolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, célébré le 11 du mois, et a exprimé sa gratitude au Président João Lourenço pour le partenariat continu entre le gouvernement angolais et l'entreprise dans le secteur énergétique.

Hunter Farris a qualifié l'entretien avec le Chef de l'État de « particulièrement fructueux », soulignant qu'il a renforcé l'engagement à long terme d'ExxonMobil en Angola, pays où l'entreprise maintient une présence significative dans les secteurs de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz.

Le Gouvernement angolais s'efforce de diversifier l'économie au-delà des secteurs du pétrole et du gaz, et ExxonMobil collabore avec les autorités en vue de soutenir le développement de nouveaux secteurs et de nouvelles sources d'énergie.