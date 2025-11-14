Sénégal: Festival de Timimoun - La ministre algérienne de la Culture magnifie la présence sénégalaise

La ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a magnifié la participation du Sénégal à la première édition du Festival international du court métrage de Timimoun dont il est le pays invité d'honneur, une présence qu'elle qualifie d"'ouverture africaine essentielle".

"Nous célébrons nos frères du Sénégal, pays invité d'honneur, qui partagent avec nous la foi en l'art comme expression de liberté et de dignité", a-t-elle déclaré, jeudi, à l'ouverture officielle de cette manifestation au Théâtre de verdure de Timimoun, une ville du sud algérien.

La présence du Sénégal "donne une ouverture africaine essentielle à cette première édition", a indiqué la ministre algérienne de Culture, insistant sur l'importance que l'Algérie accorde à la participation sénégalaise.

L'axe Alger-Dakar représente "un projet d'avenir pour l'échange, la coopération et la complémentarité culturels", a-t-elle dit, ajoutant que lorsque les pays africains "parlent par la culture, ils deviennent plus forts et plus créatifs".

Elle est revenue sur la vision culturelle de l'Etat algérien, affirmant que Timimoun "n'est pas seulement une destination culturelle, mais une déclaration claire de la volonté de décentraliser l'action culturelle et de la rendre accessible à toutes les régions du pays".

Le court métrage, ajoute la ministre algérienne de la Culture, demeure "un espace rare de sincérité" et "un laboratoire de créativité" dont le soutien constitue, selon elle, "un impératif national".

La ministre a aussi annoncé la mise en service de nouvelles infrastructures culturelles, notamment une salle de cinéma à Timimoun et le Palais cinématographique de Tinerkouk, comprenant studios et des espaces de tournage.

Malika Bendouda a aussi évoqué l'ouverture prochaine d'un complexe culturel destiné aux jeunes de la région, tout en rendant hommage aux équipes du festival et aux habitants de Timimoun.

Mme Bendouda a salué leur engagement dans la réussite de cette première édition, avant de déclarer officiellement ouverte la première édition du Festival international du court métrage de Timimoun.

La cérémonie d'ouverture, ponctuée d'un spectacle mêlant son, lumière et tableaux culturels, a mis en avant mettant le riche patrimoine de Timimoun, devant un public nombreux composé d'autorités, d'artistes et de populations locales.

La première édition du Festival du court métrage de Timimoun va se poursuivre jusqu'au 18 novembre, avec une forte représentation du Sénégal, mise en lumière par les autorités algériennes.