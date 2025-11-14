Angola: Le Gouvernement angolais perçoit 5 milliards de kwanzas de recettes

Luanda — Le gouvernement angolais a perçu 5,95 milliards de kwanzas de recettes et en a dépensé 6,30 milliards au troisième trimestre 2024, ce qui engendre un déficit budgétaire de 362,92 milliards de kwanzas, a annoncé ce vendredi la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, à Luanda.

En marge de la session extraordinaire du Conseil des ministres, dirigée par le président de la République, João Lourenço, elle a déclaré à la presse que malgré ce déficit global, la période s'est soldée par un excédent courant de 0,7 milliard de kwanzas.

Selon Vera Daves, le rapport d'exécution du budget général de l'État pour le troisième trimestre a été approuvé et est actuellement soumis à l'Assemblée nationale, conformément aux délais légaux.

Il a indiqué que le document présente également une mise à jour de la dette publique, qui s'élevait à 60,08 milliards de kwanzas à la fin du trimestre, soit 65,87 milliards de dollars au taux de change fiscal utilisé.

Code des impôts

Lors de sa séance de ce vendredi, le Conseil des ministres a également approuvé le projet de loi portant modification du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPS).

Selon la ministre, ce texte législatif complète le Code national des impôts (IRPJ), qui a déjà été présenté et examiné de manière définitive au Parlement.

Vera Daves a rappelé que le projet d'IRPS avait été préalablement soumis au Conseil des ministres, qui avait recommandé une consultation publique.

« Des contributions de diverses natures ont été reçues, notamment d'institutions financières multilatérales. Ces contributions ont été prises en compte, permettant ainsi au projet d'être de nouveau soumis aujourd'hui à l'approbation du Conseil des ministres », a-t-elle expliqué.

Le projet est maintenant transmis à l'Assemblée nationale, où il sera examiné conformément au calendrier parlementaire.

Ce vendredi, le Conseil des ministres, réuni en session extraordinaire, a examiné le rapport d'exécution du budget général de l'État pour le troisième trimestre 2025.

Ce document présente une synthèse du budget général de l'État, reflétée dans les bilans budgétaire, financier et d'actifs, ainsi que dans les états de variation des actifs.

Le Conseil des ministres est l'organe collégial qui assiste le Président de la République, chef de l'Exécutif, dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique générale du pays et de l'administration publique.

Les sessions ordinaires se tiennent la dernière semaine de chaque mois, tandis que les sessions extraordinaires sont convoquées à cet effet par le Président de la République.