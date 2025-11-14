Sénégal: Ligue 1 - Le derby du département de Rufisque, un des chocs de la troisième journée

Dakar — Le derby du département de Rufisque, entre Teungueth FC (TFC) et Génération foot (GF), fait partie des rencontres phares de la troisième journée de la Ligue 1, avec le match devant opposer Guédiawaye FC (GFC) à la Linguère de Saint-Louis.

Teungueth FC, qui compte un match nul et une victoire en deux journées de championnat, accueille Génération Foot au stade Ngalandou Diouf pour son deuxième match à domicile.

Ce derby entre les deux grands clubs du département de Rufisque s'annonce difficile pour les deux formations.

Tenu en échec (1-1) par l'US Gorée lors de la première journée dans son fief du stade Ngalandou Diouf, TFC a pour objectif de signer sa première victoire à domicile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un effectif renouvelé et un technicien aguerri en la personne de Malick Daff, l'équipe de la ville de Rufisque veut triompher des académiciens de Déni Biram Ndao pour égaler le nombre de victoires de son adversaire dans ce derby.

En 17 confrontations, TFC a obtenu six victoires dans le derby du département de Rufisque, contre sept pour GF. Les deux équipes ont fait match nul à quatre reprises.

Les Grenats, pour leur part, voudront lancer leur saison au stade Ngalandou Diouf, en signant un résultat positif face au TFC.

Les académiciens de Déni Biram, qui enregistrent au compteur un match nul et une défaite depuis le début du championnat, n'ont pas droit à l'erreur en ce début de saison.

La troisième journée de la Ligue 1 sera marquée par le retour Guédiawaye FC au stade Amadou Barry, son fief.

Privés de leur stade en fin de saison dernière, les Crabes retrouvent leur chaudron pour lancer leur saison, après deux défaites consécutives.

Les dirigeants, élus et personnes influentes comme l'ancien ministre des Sports Malick Gackou ont sonné la mobilisation pour pousser Guédiawaye FC à obtenir ses premiers points.

GFC reçoit la Linguère qui revient aussi d'une défaite. Un faux pas est interdit entre les Crabes et les "Samba Linguère".

Le champion en titre, le Jaraaf, battu lors de la journée précédente par l'Union sportive de Ouakam (USO), accueille AJEL au stade Léopold Sédar Senghor.

Ce choc s'annonce très disputé entre deux formations dotées chacune d'un effectif de qualité.

L'actuel leader du championnat, le Casa-Sports, reçoit l'USO pour essayer de signer sa deuxième victoire à domicile.

Mais les Ziguinchoirois risquent gros face à des Ouakamois requinqués par leur succès devant le Jaraaf. Ils voudront enchaîner une deuxième victoire d'affilée.

- Voici le programme de la troisième de journée de Ligue 1 :

Dimanche

Dakar Sacré-Coeur-US Gorée, Teungueth FC-Génération foot, Casa Sports-USO, Stade de Mbour-SONACOS, ASC Cambérène-HLM, Jaraaf-AJEL, AS Pikine-WallyDaan, Guédiawaye FC- Linguère