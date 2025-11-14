Angola: L'Exécutif angolais approuve des projets de loi sur l'impôt sur le revenu et les startups

Luanda — L'Exécutif angolais a approuvé ce vendredi, lors d'une session extraordinaire du Conseil des ministres (CM) dirigée par le président de la République, João Lourenço, des propositions législatives jugées fondamentales pour la réforme fiscale, l'encouragement de l'entrepreneuriat et la promotion de l'emploi des jeunes.

La réunion a également examiné le rapport d'exécution du budget général de l'État (OGE) pour le troisième trimestre 2025 et un décret relatif aux stages professionnels dans le secteur public.

Parmi les décrets transmis à l'Assemblée nationale figure le projet de loi portant approbation du Code national des impôts (IRPJ).

Selon le communiqué final, ce nouveau code vise à créer un système fiscal plus simple, plus moderne et plus unifié, en réduisant la complexité technique, en standardisant les procédures et en regroupant les revenus en cinq catégories essentielles.

Le décret introduit également des mécanismes tels que la prise en compte du groupe familial, les déductions sociales et le regroupement facultatif, visant à renforcer l'équité fiscale, la progressivité de l'impôt et le principe de la capacité contributive.

Proposition de loi sur les startups

Lors de sa séance de vendredi, le Conseil des ministres a également approuvé la proposition de loi sur les startups, qui encadrera et réglementera l'activité de ces entreprises émergentes, en établissant des critères de certification et des mécanismes d'accès aux avantages fiscaux et financiers.

Cette initiative vise à stimuler l'innovation technologique et scientifique, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, à créer des emplois qualifiés et à contribuer à la diversification et à la formalisation de l'économie, conformément au Plan national de développement 2023-2027.

Exécution du budget au troisième trimestre

Au cours de cette même séance, l'Exécutif a analysé le Rapport sur l'exécution du budget général de l'Etat (REOGE) pour le troisième trimestre 2025, un document qui synthétise les performances budgétaires, financières et patrimoniales de l'État, y compris les variations économiques enregistrées au cours de la période.

Programme de stages professionnels

Dans le domaine de l'administration publique, du travail et de la sécurité sociale, le projet de décret présidentiel modifiant la réglementation relative aux stages professionnels pour les citoyens formés dans le système d'enseignement et de formation professionnels a également été examiné.

Cette proposition vise à renforcer les stages en tant que mécanisme actif de promotion de l'emploi, en définissant les règles, les modalités et les critères d'accès, ainsi que les lignes directrices pour l'évaluation.

L'objectif est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, de développer leurs compétences en situation de travail réelle, d'aider les employeurs à intégrer leur personnel technique et de promouvoir l'employabilité des jeunes, contribuant ainsi au développement du capital humain et à la réduction du chômage.

Le Conseil des ministres est l'organe collégial qui assiste le Président de la République, chef de l'Exécutif, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique générale du pays et de l'administration publique.

Les sessions ordinaires se tiennent la dernière semaine de chaque mois, tandis que les sessions extraordinaires sont convoquées à cet effet par le Président de la République.