Sénégal: Ligue 2 - Le leader NGB reçoit Amitié FC pour enchaîner un troisième succès

Dakar — Le match devant opposer l'équipe de NGB, leader de la Ligue 2, à Amitié FC, dimanche, s'annonce comme l'une des attractions de la troisième journée de ce championnat.

Auteur de deux victoires en autant de sorties, l'équipe des quartiers Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) reçoit Amitié FC avec l'ambition de poursuivre sur sa bonne dynamique de ce début de saison.

NGB accueille les Thiéssois d'Amitié FC pour tenter d'enchaîner une troisième victoire d'affilée.

Reléguée en Ligue 2 depuis quelques années, NGB ambitionne de retrouve l'élite du football à l'issue de cette saison.

Elle est décidée à rester maître de son destin au stade municipal des HLM en décrochant une deuxième victoire à domicile.

Les Dakarois rencontrent une équipe d'Amitié FC qui court derrière sa première victoire, après avoir enchaîné deux matchs nuls.

Essamaye FC, le dauphin de NGB, effectue son premier déplacement de la saison, en rendant visite au Dakar Université club (DUC), lundi.

Les Ziguinchoirois ont jusque-là enregistré un match nul et une victoire. Le DUC, de son côté, revient d'un match nul et d'une défaite.

Voici le programme de la Ligue 2 :

Dimanche

Port-Bambey, Guelwaars de Fatick-AS Kaffrine, NGB-Amitié FC, ASC Saloum- Thiès FC, Ndiambour-Teranga SC, Diambars-Oslo

Lundi

DUC-Essamaye FC, Jamono de Fatick-AS Douanes