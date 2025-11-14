Sénégal: Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis - Déthié Fall insiste sur le respect des délais

Saint-Louis — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a insisté sur le respect des délais de livraison des travaux de construction du projet autoroutier Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

Dans cette perspective, il a visité jeudi plusieurs chantiers de ce projet autoroutier, "suite aux instructions données par le chef de l'État et le Premier ministre [...]".

En tant que ministre des Infrastructures, Déthié Fall est venu "recueillir les problèmes [...]" en vue de trouver les moyens d"'accélérer la cadence pour que les chantiers soient livrés dans les meilleurs délais", a-t-il déclaré à des journalistes.

La première étape de cette visite de chantier a été consacrée au tronçon Louga-Gandon de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

Peu après cette étape, il a fait une pause à la base China Road and Bridge Corporation (CRBC), une entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction et l'ingénierie.

La deuxième et dernière étape du premier jour de cette visite a été consacrée au tronçon Gandon-Saint-Louis.

"Vous m'aviez vu avant Saint-Louis, dans d'autres zones, faire la même chose. Ici, c'est un projet qui quitte Dakar pour desservir donc toutes les zones qu'il va traverser jusqu'à Saint-Louis, une autoroute sur 200 km répartie en 8 lots, les 6 ont commencé et les 2 autres pas encore", a-t-il notamment expliqué.

Il s'est réjoui de constater que certaines entreprises ont fait des "avancées significatives" en termes de respect des délais mais également en termes de taux d'exécution.

D'autres entreprises "traînent encore", a déploré Déthié Fall, ajoutant avoir rappelé aux concernés le prix qu'accorde le chef de l'État, tout comme le Premier ministre, sur le respect des délais.

"Il est inconcevable que les Sénégalais se mobilisent pour constituer le budget de l'État et qu'une partie soit mise à leur disposition et à leur niveau sur le terrain, qu'ils ne fassent pas correctement ce qui est prévu dans le contrat", a-t-il insisté.

"Et nous avons tenu à être clairs avec ces entreprises", sur la nécessité de respecter les délais prévus, a-t-il dit.

Dans sa communication, le ministre des Infrastructures a rappelé l'importance de ce projet autoroutier qui, selon lui, constitue un corridor et va permettre de connecter Saint-Louis à Rosso, et à partir de Rosso prolonger jusqu'en Mauritanie.

Il a aussi indiqué qu'une enveloppe de 7 milliards de francs CFA a été mobilisée pour accompagner les populations dans les zones traversées par l'autoroute avec notamment la réalisation d'infrastructures et autres aménagements connexes.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, le directeur général de l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), Mamadou Ndao, ont pris part à cette visite de chantier.

Conformément à l'agenda de sa visite de 48 heures dans la région de Saint-Louis, Déthié Fall est attendu ce vendredi à l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye avant de boucler sa visite à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.