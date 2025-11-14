Sénégal: Brésil - Carlo Ancelotti ne prend pas le pays à la légère

Le Sénégal affronte le Brésil ce samedi 15 novembre 2025 en match amical. Ce duel, qui aura lieu à l'Emirates Stadium de Londres, sera un test pour les deux sélections. Car pour Carlo Ancelotti, le Sénégal fait également partie des meilleures équipes du monde.

La 3e rencontre entre le Sénégal et le Brésil est sur toutes les lèvres. Les Brésiliens chercheront à engranger une première victoire contre les Lions, qui ont remporté le dernier duel il y a deux ans (4-2), alors que la première confrontation en 2019 avait accouché d'un match nul 1-1. Par ailleurs, les Sénégalais sont sur une série de 26 matchs sans défaite, soit la plus longue série en cours dans le monde. Tous ces facteurs font dire à Carlo Ancelotti que le Sénégal ne sera pas à prendre à la légère.

Le sélectionneur brésilien a évoqué l'importance de ce match en conférence de presse d'avant-match. « On verra ce qui se passera contre le Sénégal, un match important. C'est une équipe avec de belles qualités individuelles, une bonne organisation offensive et défensivement solide, et des joueurs très expérimentés », a-t-il d'abord confié.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Italien a ensuite développé, saluant la progression du football africain. « Il faut donner aux joueurs l'opportunité de découvrir ce type d'école, qui est différente. Le football est mondialisé, mais les équipes ont des caractéristiques distinctes. Les équipes asiatiques sont différentes du Sénégal et de la Tunisie. Il est important de connaître les équipes du monde entier.

Ce sont des équipes fortes, et nous pourrions avoir des surprises lors de la Coupe du Monde. Il pourrait s'agir d'une équipe africaine, comme le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Le Sénégal n'est pas une équipe forte, c'est plutôt une équipe très, très forte. Ils comptent d'excellents joueurs. Ils peuvent créer la surprise au Mondial. On a beaucoup de respect pour cette équipe, parce qu'elle est très bien organisée. C'est une équipe intense, physique. J'aime bien jouer contre ces équipes qui vous donnent du travail en défense. Il faudra bien défendre. J'ai eu la chance d'entraîner Koulibaly, qui est l'un des plus grands défenseurs avec lesquels j'ai travaillé. »