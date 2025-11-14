Congo-Kinshasa: Insécurité sur la RN2 à Rutshuru - Des bandits armés dévalisent des voyageurs

14 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des bandits armés ont intercepté un véhicule de transport en commun, dépouillé, pillé et malmené tous les passagers sur la RN2 entre Kiwanja et Kanyabayonga, deux cités du territoire de Rutshuru, près de Rwindi, au Nord-Kivu, dans la mi-journée de jeudi 13 novembre.

Des témoins rapportent que sous la menace de fusils, ils ont été sommés de descendre des véhicules et de s'étaler à plat ventre en évitant le regard des assaillants.

S'en est suivie une fouille systématique, menée sans ménagement. Une opération qui a pris de longs moments, avant que les bandits ne se retirent, emportant leur butin, abandonnant les victimes totalement désemparées. Téléphones, argent liquide, marchandises et autres biens de valeur, tout est parti, déplorent les témoins.

L'attaque de ce jeudi intervient après une autre, en date du 29 octobre dernier, qui avait conduit au décès de deux personnes lors du braquage d'un véhicule transportant des passagers et des marchandises, à l'entrée de l'enclave de pêche de Rutshuru, à l'endroit appelé 17e kilomètre.

Il s'agit de la troisième attaque sur ce tronçon routier en un mois, ce qui inquiète les usagers de la route Goma-Kiwanja-Kanyabayonga.

Ces incidents surviennent dans le contexte d'une série de violences et d'insécurités récurrentes dans le territoire de Rutshuru, où des groupes armés opèrent régulièrement, mettant en danger la vie des civils et perturbant la circulation sur les axes routiers stratégiques au Nord-Kivu.

