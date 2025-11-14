Congo-Kinshasa: Le PAM veut intégrer les besoins des communautés de Beni dans son plan quinquennal

Le Programme alimentaire mondial (PAM) souhaite intégrer les besoins des communautés de base dans l'élaboration de son plan quinquennal à Beni, dans la province du Nord-Kivu. C'est dans ce cadre qu'une rencontre s'est tenue jeudi 13 novembre avec les autorités provinciales, les acteurs de développement et la société civile du Nord-Kivu.

Le PAM entend identifier les priorités de la province et explorer les pistes de collaboration avec le gouvernement congolais.

Selon Éric Kisa Kayobera, coordonnateur principal de l'administration provinciale, cette consultation marque le début d'un processus de gouvernance participative visant à intégrer les besoins des communautés dans la conception du programme.

« Nous pensons que cette consultation n'est qu'un début d'un processus, et ce processus s'inscrit également dans l'approche du gouvernement provincial, qui est une approche particulière de la gouvernance participative. Cette gouvernance participative permettra, lors de l'élaboration du plan, de diagnostiquer et de prendre en compte les besoins primaires de la base », a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'il est essentiel que le PAM, présent dans différentes entités, collecte des informations provenant des zones reculées afin qu'elles soient intégrées et remontées au niveau national, pour que le programme devienne véritablement communautaire.