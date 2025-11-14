Congo-Kinshasa: Le CIRCR réaffirme son engagement renforcé pour l'aide humanitaire dans l'Est du pays

Le directeur régional pour l'Afrique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Patrick Youssef, a réaffirmé ce vendredi 14 novembre à Goma, au Nord-Kivu, la détermination du CICR à renforcer l'aide humanitaire en faveur des milliers de personnes vulnérables dans l'Est de la RDC, malgré les défis sécuritaires et financiers.

En visite de 48 heures dans cette ville volcanique du Nord-Kivu, il a salué la résilience des populations et des 10 000 volontaires de la Croix-Rouge déployés dans la région, qui persistent à apporter un message d'espoir malgré les crises répétées.

« La résilience de la population est d'une grande valeur aujourd'hui, nos équipes sur le terrain en témoignent. On a effectivement toujours un message d'espoir que nos volontaires portent, au nombre de 10 000 aujourd'hui qui couvrent cette zone-là qui est touchée de plein fouet par les crises répétées. », a affirmé Patrick Youssef.

Il a exprimé son espoir qu'avec cette visite, la Croix-Rouge puisse encore intensifier ses efforts, malgré un contexte mondial marqué par une contraction financière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'objectif est de pouvoir continuer à apporter l'aide nécessaire afin que les populations de ces régions se sentent dignes, sans avoir à tendre la main pour recevoir un soutien », a-t-il fait savoir.

Au cours de ce voyage à Goma, Patrick Youssef avait dans sa suite, la secrétaire générale de la Croix-Rouge suédoise.

Soulignant leurs rôles en tant que directeur du CICR en Afrique, et secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, M. Youssef a déclaré qu'en quittant la RDC, leur message s'adresserait autant à la population suédoise qu'aux bailleurs de fonds : « ne pas oublier ces populations, ne pas perdre de vue que la crise perdure ». Il a insisté sur la nécessité d'apporter des réponses rapides aux besoins des personnes, évitant toute aide dénuée de contrôle.