Congo-Kinshasa: Le P-DDRCS sollicite l'appui des partenaires pour se déployer dans six provinces

Le coordonnateur national du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), Jean-Désiré Ntanga Ntita a sollicité, jeudi 13 novembre, l'appui des partenaires afin de soutenir le déploiement de son entité dans six provinces du pays dont le Maï-Ndombe, le Kwango, le Kasaï Central et le Kasaï.

Lors d'une réunion tenue jeudi à Kinshasa avec des agences du système des Nations Unies et des ONG, il a exprimé le souhait d'obtenir un alignement stratégique de tous les partenaires techniques et financiers.

« Que nos amis et nos partenaires nous rejoignent, s'alignent et nous soutiennent dans la matérialisation de la vision de la paix portée par le Chef de l'État en RDC. Notre projection pour les trois prochains mois est de nous déployer dans six provinces supplémentaires. Il s'agissait aujourd'hui d'informer les partenaires et de leur présenter ces projections », a déclaré Jean-Désiré Ntanga.

Selon lui, cette coordination permettra d'éviter la duplication des efforts, le gaspillage des ressources et la perte de temps.

À cette occasion, la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles a présenté les termes de référence du programme ainsi que les perspectives de déploiement dans le pays.

Cette démarche permettra au P-DDRCS de contribuer à la consolidation de la paix, à la réconciliation socio-économique et à la stabilité dans ces provinces.

Lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président Félix Tshisekedi avait invité les amis et partenaires de la RDC à appuyer et soutenir le P-DDRCS.