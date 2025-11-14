Congo-Kinshasa: Vers la modernisation de l'aéroport Morongo de Bunia pour booster l'économie de l'Ituri

14 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les travaux de modernisation de l'aéroport Morongo de Bunia avancent à un rythme soutenu dans la province de l'Ituri. Financé par le gouvernement central, ce chantier stratégique est déjà exécuté à 90 %, a affirmé, ce vendredi 14 novembre, le commandant provincial de la Régie des voies aériennes (RVA), Paul Bunagana.

L'objectif de cette réfection est de doter l'Ituri d'une infrastructure aéroportuaire moderne pour stimuler le développement socio-économique de la région.

Réalisés par l'entreprise Mont Gabaon, les travaux comprennent notamment :

- L'élargissement de la piste d'atterrissage

- La construction d'une nouvelle aérogare

- La mise en place d'une caserne anti-incendie déjà opérationnelle

- L'érection d'une tour de contrôle

- Et l'aménagement d'un tarmac pour le stationnement des avions

« Grâce à ces travaux, l'aéroport pourra accueillir des avions gros porteurs, ce qui améliorera significativement la connectivité de l'Ituri », a affirmé Paul Bunagana, commandant de la RVA à Bunia.

Sarah Mugisa, chargée de communication de l'entreprise en charge du chantier, a également confirmé que la livraison de l'aéroport modernisé est prévue pour mars 2026, sauf imprévu.

Une fois achevée, cette infrastructure devrait favoriser l'accroissement des échanges commerciaux, le désenclavement de la province, ainsi que la relance des activités économiques dans cette région longtemps affectée par les violences armées.


