Congo-Kinshasa: Plus de 200 familles déplacées reçoivent une aide financiére de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge, section provinciale de l'Ituri, a apporté, jeudi 13 novembre, une assistance financière directe à plus de deux cents familles déplacées à Bunia, dans le cadre de son programme de soutien aux populations vulnérables. Cette aide vise à subvenir aux besoins alimentaires essentiels des bénéficiaires, majoritairement victimes des violences armées dans le territoire de Djugu.

Les bénéficiaires sont des personnes ayant fui, il y a plus de quatre mois, les affrontements entre l'armée et la milice CRP dans les localités de Iga-barrière, Lopa et Solenyama, au nord de Bunia. Parmi eux, Dieudonné Grodya, infirme à la suite des violences dans son village de Tshele, a reçu plus de 200 000 Francs congolais (environ 100 USD).

Accompagné de sa femme, il témoigne :

« Cette assistance donne un nouvel espoir de vie à ma famille ».

Une aide qui reste insuffisante

Malgré cette intervention, les besoins humanitaires restent énormes. La Croix-Rouge prévoit d'étendre son assistance à d'autres centaines de déplacés, notamment ceux installés sur les sites de Kigonze et à l'ISP de Bunia. Lemi Tabayi, président provincial de la Croix-Rouge en Ituri, lance un appel aux autres organisations humanitaires pour soutenir

Pour une réponse durable à la crise, les autorités locales encouragent les déplacés à regagner leurs entités d'origine, où la sécurité est progressivement rétablie. Cette démarche vise à favoriser la réintégration communautaire et à réduire la dépendance à l'aide humanitaire.