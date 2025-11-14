Angola: Le pays juge la situation dans la région des Grands Lacs instable et incertaine

Kinshasa — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a déclaré jeudi à Kinshasa que la présidence angolaise de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) avait été marquée par une situation régionale « complexe, instable et empreinte d'incertitudes ».

M. Téte António s'exprimait lors de la cérémonie de remise des symboles et instruments juridiques de la CIRGL, notamment le drapeau et le protocole de l'organisation, qui marquait la fin de son mandat à la tête du Comité interministériel de la CIRGL (CRIM).

La présidence tournante du Comité a été confiée à Floribert Anzuluni Isiloketshi, ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), lors de la 19e session ordinaire de l'organe, qui s'est tenue jeudi à Kinshasa.

Dans son discours de président sortant du CRIM, le ministre Téte António a souligné qu'il était crucial de se souvenir que, sous la présidence angolaise, la situation en matière de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs s'était révélée complexe, instable et marquée par de nombreuses incertitudes.

Selon le ministre, cette situation est restée inchangée malgré la volonté politique des États membres de la CIRGL de promouvoir la paix et le développement dans la région, ainsi que malgré les efforts et le soutien de la communauté internationale.

De nombreux défis ont surgi dans les domaines de la paix et de la sécurité, des contributions statutaires, ainsi que sur le plan socio-économique et humanitaire, a-t-il précisé.

Pour Téte António, ces facteurs ont exigé une présidence plus prudente dans certaines circonstances, tandis que dans d'autres, une approche proactive s'est avérée essentielle.

La capitale congolaise accueillera ce samedi 15 le IXe Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, qui officialisera la fin du mandat de l'Angola à la tête de l'organisation régionale.

Lors de la réunion qui se tiendra sous le thème « Consolider la paix et la sécurité dans les pays des Grands Lacs », la RDC assurera la présidence tournante pour un mandat de deux ans.

La CIRGL est une organisation intergouvernementale créée face à la reconnaissance de la dimension régionale de l'instabilité politique et des conflits que connaissent les États membres de la région, lesquels exigent un effort concerté pour promouvoir la paix et le développement durable.

Elle est actuellement composée de 12 pays (Angola, Burundi, République centrafricaine, Congo, RDC, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie et Zambie) qui se réunissent en sommets, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, tous les deux ans.