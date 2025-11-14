Angola: Projection du film « Njinga, Reine d'Angola » à Rabat

Luanda — Le film « Njinga, Reine d'Angola » a été projeté jeudi au cinéma Renaissance de Rabat (Maroc), lors d'une séance organisée par l'Ambassade d'Angola en partenariat avec la direction du Festival international du film de Rabat.

Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, fêté le 11 de ce mois.

Réalisé par Sérgio Graciano, Ana Almeida et Miguel Hurst, le film retrace la vie et le combat de Njinga Mbandi, souveraine des royaumes de Ndongo et de Matamba, figure majeure de la résistance africaine au XVIIe siècle et symbole de l'affirmation des femmes angolaises dans l'histoire du continent.

Cet événement culturel a réuni des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, des institutions partenaires, des membres de la communauté angolaise et des invités du Festival, renforçant ainsi la présence de l'Angola sur la scène cinématographique internationale.