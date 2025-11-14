Angola: Dionísio da Fonseca est le nouveau ministre d'État et chef de la Maison Civile de la présidence de la République

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a nommé ce vendredi Dionísio Manuel da Fonseca au poste de ministre d'État et chef de la Maison Civile de la présidence de la République, en remplacement d'Adão de Almeida.

Né le 19 mars 1982 dans la province de Luanda, Dionísio Manuel da Fonseca est le fils de Manuel João da Fonseca et de Margarida Piedade Caldeira.

Il est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université d'Aberdeen (Écosse, Royaume-Uni, 2008), obtenue avec mention, et d'une maîtrise en commerce international (commerce mondial) de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford (Angleterre, 2018). Elle est également titulaire d'une licence en droit de la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto (2006).

Tout au long de sa carrière, il a suivi plusieurs formations professionnelles de haut niveau, notamment une formation en planification et budgétisation à l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP) en 2021.

En 2016, il s'est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de programmes de transferts sociaux auprès de l'Institut de recherche et de politique économique et de l'Université des Nations Unies en Afrique du Sud.

En 2015, il a suivi une spécialisation en promotion de stratégies de leadership axées sur les résultats, dispensée par la Kennedy School of Government de l'Université Harvard, aux États-Unis, où il avait également participé, en 2011, à la formation « Infrastructures dans une économie de marché : partenariats public-privé dans un monde en mutation ».

Il est également titulaire d'une spécialisation en analyse d'impact réglementaire (2013) obtenue auprès de Jacobs Cordova Associates et de l'Université Luiss Guido Carli, en Italie.

Il a suivi une formation en élaboration et analyse de projets d'investissement à Luanda en 2010, ainsi qu'une formation en négociation et médiation d'investissements, réalisée dans le cadre de la 3e Académie d'été de Cologne en Allemagne en 2008.

Au niveau gouvernemental, il a été vice-gouverneur de la province de Luanda chargé des affaires politiques et sociales de 2019 à 2022.

De 2017 à 2019, il a été conseiller juridique pour la modernisation administrative et les échanges auprès du vice-président de la République, après avoir occupé, de 2012 à 2019, le poste de conseiller aux affaires juridiques auprès de ce même organe, et avoir cumulé les responsabilités de coordinateur du groupe d'appui technique auprès de la Commission de la politique sociale du Conseil des ministres.

De 2013 à 2022, il a été membre du groupe d'appui technique auprès du Conseil des ministres pour les questions juridiques. En 2012, il a été conseiller du ministre d'État à la Coordination économique, après avoir occupé des postes de direction à la Sonangol, E.P., où il a dirigé le département de conseil et de coordination technique de la direction des services juridiques (2011-2012) et le bureau d'assistance technique et de résolution des conflits (2010-2011).

En 2016, il a coordonné la première édition du Forum sur le financement et la gestion des programmes sociaux de l'État, ainsi que l'élaboration du Programme de renforcement des effectifs dans les secteurs de l'éducation et de la santé en Angola.

Parallèlement à sa carrière gouvernementale et administrative, il a enseigné de 2009 à 2022 au Centre d'études en sciences juridiques, économiques et sociales de la faculté de droit de l'université Agostinho Neto.