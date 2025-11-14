Angola: La présidente de la Cour constitutionnelle reçoit la Grand-croix de l'Ordre de la Justice militaire brésilienne

14 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/SB

Luanda — La présidente de la Cour constitutionnelle, Laurinda Prazeres, a reçu jeudi au Brésil la Grand-croix de l'Ordre du Mérite de la Justice militaire brésilienne.

Cette décoration fait suite à une décision unanime de la Chambre de l'Ordre, prise le 5 août dernier, reconnaissant la contribution de la présidente de la Cour constitutionnelle angolaise au développement et à la consolidation de la justice en Angola.

La médaille lui a été remise par le procureur général de la Justice militaire du Brésil, Clauro Bortol.

La cérémonie s'est déroulée au siège du parquet de la Justice militaire à Brasília, en présence de l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Manuel dos Santos e Silva Bravo, ainsi que de représentants des autorités civiles et militaires.

À l'occasion, la présidente de la Cour constitutionnelle a remercié les autorités brésiliennes pour cette distinction et a réaffirmé la volonté de l'institution d'approfondir sa coopération avec le parquet militaire brésilien.

Elle a également souligné que, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance, la Cour a mis en œuvre des initiatives visant à renforcer la diffusion et la défense de la Constitution de la République d'Angola.

Cette distinction est décernée aux personnes ayant rendu des services d'une importance reconnue à la justice militaire ou civile.

Elle représente une reconnaissance institutionnelle de celles et ceux qui contribuent de manière significative au renforcement de la justice, de la citoyenneté et à la défense de l'État de droit démocratique, guidés par des valeurs d'éthique, de dévouement au service public et de respect des institutions.

