Angola: Une startup angolaise récompensée par le label IMPACT au Web Summit de Lisbonne

Lubango — Tecnagro, l'une des six startups sélectionnées pour représenter l'Angola au Web Summit de Lisbonne, a reçu le label IMPACT du Web Summit, décerné aux initiatives de ce type ayant un fort impact social et environnemental.

La participation de cette initiative basée à Huila a suscité l'intérêt d'investisseurs sur l'une des plus grandes scènes mondiales de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Dans une déclaration à l'ANGOP depuis Lisbonne, où il a clôturé l'événement de trois jours jeudi, le directeur exécutif de la startup, Hermenegildo Sawambo, a indiqué que cette reconnaissance renforce l'engagement de Tecnagro à transformer l'agriculture grâce à l'innovation technologique et à générer un impact concret dans les communautés rurales.

Il a précisé que l'initiative a révolutionné le secteur agricole angolais grâce au transfert de technologies, en utilisant des drones et l'imagerie satellitaire pour aider les agriculteurs à prendre des décisions plus efficaces et durables.

Selon Hermenegildo, « c'est un honneur » de représenter l'Angola à cet événement de renommée mondiale.

Cette reconnaissance est le fruit d'un travail acharné, d'un dévouement sans faille et de l'engagement de toute l'équipe.

Il a tenu à remercier l'INAPEM, la Banque mondiale et l'Union européenne pour leur confiance en son potentiel et pour avoir rendu cette opportunité possible.

Hermenegildo Sawambo a souligné qu'avec cette participation et cette distinction, la Startup de Huíla réaffirme son engagement à faire entrer l'agriculture angolaise dans l'ère numérique, en promouvant l'innovation, la durabilité et l'inclusion technologique dans le secteur. Elle est désormais officiellement reconnue comme une startup à impact mondial.

« Nous utilisons des drones, l'imagerie satellite et l'analyse de données pour aider les agriculteurs à prendre des décisions plus efficaces, notamment concernant l'irrigation, la fertilisation, les zones de stress hydrique, la réduction des coûts et l'augmentation de la productivité », a-t-il précisé.

L'entrepreneur a réaffirmé que l'objectif de la Startup est de numériser l'agriculture angolaise, en commençant par Huíla, et de rendre la technologie accessible aux petits et moyens exploitants, et pas seulement aux grands projets.

Il a estimé que sa participation au Web Summit de Lisbonne avait été intense et enrichissante, car elle avait offert une visibilité internationale à Tecnagro et à l'agriculture angolaise, tout en validant la solution angolaise.

Selon lui, la principale contribution de cette participation au pays réside dans les connaissances, les contacts et les nouvelles opportunités qui permettent d'accélérer la mise en oeuvre concrète des solutions, Tecnagro cessant d'être une simple idée parmi d'autres pour devenir une startup reconnue à l'échelle mondiale.

Désormais, a-t-il ajouté, l'objectif est de transformer cette visibilité en résultats concrets, notamment en finalisant et en structurant certains contacts initiés lors du Web Summit, en développant des projets pilotes d'agriculture de précision avec les agriculteurs angolais et en renforçant la coopération avec des organismes tels que l'INAPEM, l'IFC et l'Union européenne.

Le Web Summit de Lisbonne a placé l'intelligence artificielle au coeur des discussions, des conférences et des expositions pendant trois jours.

Une fois de plus, les plus de deux mille startups présentes, représentant 108 pays, ont illustré l'innovation et la créativité.

Du 10 au 13 novembre, Lisbonne a de nouveau accueilli le Web Summit, le carrefour mondial des technologies, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, pour sa 10e édition.

Selon les données publiées par l'organisation, l'événement a réuni cette année 71 386 participants venus de 157 pays.