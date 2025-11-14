Congo-Brazzaville: Justice - Un présumé trafiquant d'un bébé chimpanzé vivant attend son verdict à Madingou

Le Tribunal d'Instance de Madingou dans le département de la Bouenza va statuer et rendre son verdict, le 20 novembre prochain, sur l'affaire d'un présumé délinquant faunique qui détenait de manière illégale un bébé chimpanzé, une espèce animale protégée par la loi congolaise.

Le présumé trafiquant, âgé de plus de quarante ans, avait été pris sur le fait par les services de gendarmerie de la Bouenza en poste à Madingou et à Nkayi, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'économie forestière, bénéficiant de l'appui technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (PALF).

Au cours d'une audience le 6 novembre, l'homme de nationalité congolaise a reconnu les faits qui lui étaient reprochés à savoir : détention, circulation et tentative de commercialisation d'un bébé chimpanzé vivant. Il risque une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme avec des amendes allant jusqu'à cinq millions de FCFA conformément à la loi. Le bébé chimpanzé quant à lui, a été confié à l'équipe de l'Institut Jane Goodall du sanctuaire de Tchimpounga dans le département du Kouilou. L'animal y reçoit actuellement des soins appropriés avant de retrouver sa liberté dans la nature.

L'animal saisi aurait été capturé par cet individu dans la forêt des villages du district de Kindamba dans le département du Pool. Soleil, privation de liberté, mauvais traitement ont fragilisé ce bébé chimpanzé âgé d'environ six mois et maintenu en captivité deux mois durant.

En rappel, le chimpanzé a un langage diversifié avec plus de trente sons différents et une grande variété de mimiques et de postures. Ce qui le rapproche du niveau de subtilité retrouvé chez l'humain. Cet animal et tous les autres grands primates sont gravement menacés de disparition du fait essentiellement de l'activité humaine notamment le trafic illégal de la viande de brousse et la destruction de son habitat du fait de l'exploitation intensive du bois ou de l'agriculture.

En République du Congo, le chimpanzé est une espèce animale intégralement protégée, conformément à l'arrêté n°6075/MDDEFE/CAB du 9 avril 2011 qui classifie les espèces animales intégralement et partiellement protégées. De même, l'article 27 de la loi 37/2008, du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées stipule : « l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».