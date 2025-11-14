Maroc: Nouvelle édition du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan, du 23 au 28 novembre

La 10e édition du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan (FIDEC) se tiendra, du 23 au 28 novembre, à Teatro Cine Español.

Organisé par l'Association Bidayyat et la Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Tétouan, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain, l'institut français du Maroc, l'Institut français de Tétouan et le GRECALAB, premier laboratoire marocain consacré aux études cinématographiques et à la médiation culturelle, cet événement sera l'occasion de découvrir de nouveaux cinémas et des talents issus d'écoles de cinéma des plus prestigieuses à l'échelle internationale.

Pour cette édition anniversaire, le festival accueille 40 films en compétition, issus de 36 écoles de cinéma représentant 34 pays à travers le monde, indique un communiqué des organisateurs, notant que cette sélection illustre les nouvelles écritures du réel et de la fiction, où se mêlent mémoire, identité, exil, résilience et imaginaire.

Choisis parmi 2.819 films inscrits, ces courts-métrages, dont 15 animations, 14 documentaires et 11 fictions, témoignent de la vitalité et de la diversité de la jeune création cinématographique internationale.

Les films sélectionnés proviennent de 36 écoles et universités de cinéma parmi les plus inspirantes du monde, dont La Poudrière (France), Filmakademie Baden-Württemberg (Allemagne), Beijing Film Academy (Chine), DocNomads Joint Master in Documentary Film Directing (Belgique-Hongrie-Portugal), Leon Schiller National Film School in L̸ódź (Pologne), University of Edinburgh (Royaume-Uni), Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington (Nouvelle-Zélande), l'Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños - EICTV (Cuba) et City College of San Jose del Monte (Philippines), ainsi que le Master spécialisé en cinéma documentaire de la Faculté des lettres de Tétouan.

Ces écoles, issues des cinq continents, reflètent la richesse des formations cinématographiques mondiales et la créativité de leurs jeunes auteurs, entre recherche, mémoire et invention visuelle, note la même source.

Le FIDEC s'impose aujourd'hui comme un rendez-vous international majeur de la jeune création et un lieu de dialogue entre formation, recherche et art. A travers ces 40 films venus du monde entier, le FIDEC 2025 célèbre dix ans de cinéma, de transmission et d'ouverture, confirmant son rôle unique de passerelle entre les écoles, les cultures et les générations.