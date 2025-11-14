La nageuse marocaine Imane Houda El Barodi a décroché la médaille d'or du 50 m brasse, alors que son compatriote Ahmed Yassine Fliyou a remporté la médaille de bronze de la même épreuve, mercredi à Riyad, dans le cadre des Jeux de la solidarité islamique.

El Barodi s'est imposée en 32 sec 23/100e, devant la Turque Pinar Dönmez (32.24) et la Libanaise Lynn El Hajj (32.68).

De son côté, Fliyou a pris la troisième place en 28.02, d'une épreuve remportée par le Turc Huseyin Emre Sakci (27.37). La deuxième place est revenue à un autre Turc, Nusrat Allahverdi (27.71).

Après ces résultats, la récolte du Maroc lors de ces Jeux s'élève à cinq médailles (une en or, deux en argent et deux en bronze).