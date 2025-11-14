A la suite de l'annonce récente de son engagement renforcé dans le sponsoring des clubs de football au Maroc, Coca-Cola, en partenariat avec Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), a dévoilé un accord emblématique de trois ans avec l'un des clubs les plus prestigieux du Royaume : le Wydad Athletic Club (WAC).

Fondé en 1937 et basé à Casablanca, le Wydad Athletic Club détient le record national avec vingt-deux titres de Botola, et a conquis la Ligue des champions africaine à trois reprises : en 1992, 2017 et 2022, indique un communiqué conjoint.

Ce partenariat vient consolider les liens qui unissent Coca-Cola au football marocain, en inscrivant la marque au coeur de la passion sportive qui anime tout un peuple, ajoute la même source.

En étroite synergie avec le WAC, Coca-Cola mettra en oeuvre une série d'activités exclusives à destination des fans, des expériences immersives les jours de match, un accès privilégié à des billets très convoités, ainsi que des opportunités de rencontre directe avec les joueurs, précise le communiqué.

«Le football au Maroc est bien davantage qu'un simple sport ; il incarne une force de cohésion, une identité partagée. S'associer à un club d'une telle envergure et à l'histoire si riche nous donne l'opportunité d'offrir aux supporters des expériences uniques et des moments inoubliables», a déclaré, Farid Benchakroune, directeur général d'ECCBC Maroc, cité par le communiqué.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement de longue date de Coca-Cola en faveur du football, à un moment particulièrement stratégique de l'agenda sportif, marqué par l'accueil au Maroc de la Coupe d'Afrique des nations cette année, et les préparatifs en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Nous sommes heureux d'inaugurer ce partenariat porteur de sens, qui contribuera activement au développement du football au niveau local. C'est le début d'une collaboration historique avec un des clubs emblématiques du paysage sportif marocain riche d'un palmarès exceptionnel comptant vingt-deux titres nationaux et plusieurs victoires majeures sur la scène continentale», a souligné Charbel El-Beyrouthy, firecteur général de Coca-Cola Maroc.

Hicham Aït Menna, président du Wydad Athletic Club (WAC), a, pour sa part, déclaré que « l'histoire du Wydad est bâtie sur la passion, la ténacité et le soutien indéfectible de nos fidèles supporters. Nous associer à Coca-Cola, une marque qui partage notre amour du football et notre conviction que ce sport a le pouvoir de rassembler, ouvre une nouvelle page prometteuse. Ensemble, nous offrirons aux fans des moments inoubliables, sur le terrain comme en dehors, et continuerons à enrichir l'héritage du club».

« Ce partenariat soutiendra nos efforts en faveur de l'émergence de nouveaux talents et nous permettra de renforcer notre lien avec les fans à l'échelle nationale. Nous sommes impatients de voir les retombées positives qu'apportera cette collaboration », a ajouté Aït Menna.

Marque mondialement reconnue pour sa capacité à mobiliser la puissance du sport comme source d'inspiration collective, Coca-Cola figure parmi les sponsors sportifs les plus actifs au monde.

Elle soutient avec fierté les plus grands événements internationaux, tels que la Coupe du Monde de la FIFA™, les Jeux olympiques et paralympiques, le Championnat d'Europe de l'UEFA, ainsi qu'un grand nombre d'équipes et de clubs nationaux à travers le monde, conclut la même source.