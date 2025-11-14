Angola: Des mesures gouvernementales favorisant l'attraction des investissements directs privés

Luanda — La prolongation du contrat de partage de production du Bloc 15 jusqu'en 2037 et l'allongement de la durée de vie des installations offshore des projets Kizomba A, B et C témoignent de la confiance des compagnies pétrolières internationales en Angola.

Ces mesures sont le fruit des efforts déployés par le gouvernement angolais pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements directs privés dans le pays.

Cette déclaration a été faite jeudi à Luanda par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, lors de l'annonce officielle de la décision du groupement d'entreprises opéré par ExxonMobil, composé d'Azule Energy, d'Equinor et de Sonangol E&P, d'investir plus de trois milliards de dollars pour prolonger la durée de vie du Bloc 15 et des champs de Mondo et de Saxi-Batuque, dans le cadre du projet Kizomba C.

Selon le ministre, les mesures mises en œuvre par le président João Lourenço favorisent un environnement des affaires transparent, stable et digne de confiance afin d'attirer les investissements privés et de permettre la réalisation du potentiel du secteur pétrolier angolais.

Il a indiqué que l'objectif dépasse la simple production de pétrole brut, l'Exécutif s'étant engagé à utiliser les ressources pétrolières comme catalyseur de la diversification de l'économie nationale, capable de soutenir une population croissante grâce à une large base productive.

« Cet ensemble de mesures, conjugué à d'autres décrets et initiatives, revitalise la production pétrolière et transforme les ressources pétrolières en moteurs d'une croissance économique durable et inclusive », a-t-il affirmé.

Il a mentionné que la décision du contractant s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Exécutif angolais et devrait contribuer à la réalisation de l'un des principaux objectifs et actions du Plan national de développement 2023-2027.

Diamantino Azevedo comprend que l'investissement du consortium entre dans sa phase d'exécution, qui nécessitera la mobilisation d'importantes ressources financières, technologiques et humaines pour assurer le succès de ce projet.

« Ensemble, nous continuerons à bâtir un secteur pétrolier compétitif, robuste, innovant et engagé, axé sur le développement national et la sécurité énergétique mondiale », a-t-il conclu.