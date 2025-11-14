Angola: Des commissions spécialisées de l'AN approuvent le projet de budget général de l'État pour 2026

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé, jeudi à Luanda, l'avis conjoint des commissions de travail spécialisées sur le projet de loi de finances de l'État pour l'exercice 2026.

Le document, approuvé par 27 voix pour, 7 contre et 0 abstention, sera soumis à la séance plénière, prévue lundi prochain (17).

Le rapporteur, le député João Mpilamose, a lu le document et a déclaré que l'élaboration du budget général de l'État pour 2026 repose sur un contexte économique national favorable, soutenu par les perspectives de croissance positive du PIB, la poursuite de la baisse du taux d'inflation et la diminution du ratio de la dette publique.

Il a réaffirmé que le projet de budget consacre quatre priorités fondamentales, qui seront mises en oeuvre par le biais de diverses mesures, projets et actions inscrits dans le budget général de l'État.

Le parlementaire a également indiqué que le document avait été élaboré dans un contexte où les projections du FMI tablent sur une croissance économique mondiale de 3,1 %, soit 0,1 % de moins que les prévisions pour 2025.

Il a ajouté que, pour 2026, la croissance du PIB national devrait atteindre 4,2 % et le taux d'inflation environ 3,7 %.

João Mpilamose a estimé que le projet de budget général de l'État avait été préparé sur la base des hypothèses macroéconomiques actuelles, prévoyant une production pétrolière estimée à 1 098 barils par jour, à un prix de 61 dollars américains le baril, et estimant les recettes et les dépenses à plus de 33 000 milliards de kwanzas.

Le document prévoit un taux de croissance réel de la production de 4,7 %, reflété par un produit intérieur brut estimé à 136 579 049 kwanzas, dont 60 % représentent le PIB hors pétrole.

Le projet de loi approuvant le budget général de l'Etat pour l'exercice 2026 est structuré en 7 chapitres et 43 articles.

Outre l'avis conjoint sur le projet de loi de finances 2026, les députés ont examiné le rapport d'exécution du budget général de l'État pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, ainsi que la loi d'autorisation législative modifiant les annexes A et B du décret législatif présidentiel n° 3/25, du 20 mars, qui modifie le domaine de concession du bloc 14, entre autres.