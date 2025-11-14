Angola: Une entreprise espagnole intéressée par un investissement dans le café angolais

Madrid — L'entreprise espagnole Soto Café réalise une étude de marché en vue d'un investissement à moyen terme de 300 000 à 500 000 euros, dans le but d'exporter des produits angolais, notamment du café.

La propriétaire de l'entreprise, Maite Soto, s'adressant à la presse angolaise à Madrid à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré le 11 de ce mois, a déclaré que l'objectif de son entreprise était de développer une coopération avec l'Angola et de contribuer à la diversification de l'économie nationale.

« Nous sommes très intéressés par l'investissement dans le café en Angola, avec l'ambition de réaliser un bond qualitatif et quantitatif », a-t-elle souligné.

Maite Soto a indiqué être au courant des programmes gouvernementaux relatifs à la production de café rouge angolais, qu'elle a qualifié de bon et de sain.

La femme d'affaires, à la tête de Soto Café, présent sur le marché espagnol depuis plus de 40 ans, a affirmé que l'Angola est actuellement très attractif, avec une population dynamique et capable de promouvoir d'importants investissements, en collaboration avec l'Europe.

Le jeune entrepreneur angolais Felismino da Costa, également actif dans le secteur du café, a précisé être présent sur le marché depuis cinq ans, produisant et exportant ce produit.

Le gestionnaire d'Olif Ltda. a déclaré que leur production annuelle atteint 500 tonnes.

Bien qu'il n'ait pas mentionné de chiffres précis, il a simplement indiqué qu'il s'agit d'une activité rentable, grâce à leur présence sur les marchés espagnol et européen.

Felismino da Costa a révélé qu'ils ont déjà un partenariat avec Soto Café, qui achète leurs produits.

De son côté, l'homme d'affaires espagnol Andrés Blanco, de la société Xcalibur, active dans le secteur minier, a rapporté que son entreprise collabore déjà avec le gouvernement angolais sur le projet PLANAGRÃO et aide également la société CATOCA à réaliser de nouvelles découvertes minières.

Il a ajouté qu'ils collaborent actuellement avec le ministère du Pétrole et des Ressources minérales ainsi qu'avec des entreprises locales pour la promotion continue de programmes spécifiques de découverte de matières premières stratégiques pour la production d'énergie.

La femme d'affaires portugaise Filomena Soares, du secteur de l'événementiel international, envisage également de s'implanter en Angola, qu'elle considère comme un marché beaucoup plus attractif et lucratif.

Forte de 30 ans d'expérience, Filomena Soares affirme tout organiser, des congrès et réceptions à d'autres activités.

Parallèlement, l'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina Dias da Silva, lors d'un déjeuner avec le corps diplomatique accrédité en Espagne à l'occasion de cet anniversaire, a réaffirmé l'ouverture du pays aux investissements étrangers.

L'Angola est une nation en pleine transformation, bénéficiant d'une stabilité politique et de réformes économiques en cours.

Compte tenu de cet environnement de plus en plus favorable aux investissements étrangers, la diplomate a invité les hommes d'affaires espagnols à explorer les opportunités offertes par l'Angola dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, des infrastructures et des technologies émergentes.

L'événement principal du 11 novembre s'est déroulé à Luanda.

Au petit matin du 11 novembre 1975, le monde a assisté à la naissance de la République populaire d'Angola (RPA), avec la proclamation de son indépendance par le président António Agostinho Neto.

La cérémonie qui s'est déroulée sur la place de l'Indépendance (ou place du 1er mai), à Luanda, a marqué la fin de près de 500 ans de colonisation portugaise et la naissance d'un État libre, réalisant ainsi le rêve de liberté de millions d'Angolais.