Angola: Plus de 100 projets en attente de financement du FADA

Saurimo — Cent six projets liés au soutien de la mécanisation et de la production agricole nationale attendent un financement du Fonds d'appui au développement agricole (FADA) depuis le début de l'année, dans le cadre du Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution aux importations (PRODESI).

Dans une déclaration à ANGOP jeudi, le directeur du Bureau du développement économique intégré de Lunda-Sul, Adérito Cahanga, a indiqué que la lenteur du traitement des demandes et du versement des fonds a engendré un découragement chez les bénéficiaires, poussant certains producteurs à abandonner.

Face à cette situation, il a précisé que son bureau est en contact avec le FADA afin de simplifier les procédures et de remédier au plus vite à cette situation.

Il a souligné avoir reçu le feu vert du FADA, qui a assuré le suivi de ces procédures et l'évaluation des projets sélectionnés.

Adérito Cahanga a expliqué que chaque projet de soutien à la mécanisation reçoit un financement d'environ 50 millions de kwanzas, tandis que la production nationale bénéficie de 25 millions de kwanzas.

Il a ajouté que le FADA prévoit d'ouvrir un showroom (espace d'exposition de produits) à Lunda Sul, dans le but de livrer des tracteurs à certaines coopératives agricoles dans le cadre du programme de financement.

Il a également indiqué que, pour une meilleure utilisation de ces ressources, une proposition a été faite au FADA de ne pas livrer les tracteurs individuellement, mais à des entreprises disposant de capacités garanties de préparation des terres pour la culture.

À Lunda Sul, en 2024, le FADA a financé 17 coopératives agricoles, leur fournissant deux motoculteurs et cinq tracteurs, pour un fonds de roulement de cinq millions de kwanzas.