Angola: L'ambassadeur en Pologne rappelle le parcours vers la liberté

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Pologne, Manuel Pedro Chaves, a déclaré que le pays a parcouru un chemin difficile avant de parvenir à la liberté, et que cette nation d'Europe de l'Est a été présente à des moments décisifs de ce processus.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, organisée jeudi à Varsovie, le diplomate a évoqué le parcours historique ayant conduit à la proclamation de l'Indépendance, les difficultés traversées durant le conflit armé, ainsi que l'effort constant du Gouvernement pour consolider la stabilité politique et économique.

Il a également mis en exergue les actions en cours visant à assurer le développement durable du pays.

La cérémonie a réuni des représentants du Gouvernement polonais, des membres du corps diplomatique accrédités dans le pays et la communauté angolaise résidente, notamment en présence de la Secrétaire d'État au Ministère des Affaires étrangères de la Pologne, Henryka Mościcka Dendys.

Dans son intervention, la Secrétaire d'État a souligné le caractère historique de la coopération entre l'Angola et la Pologne et a exprimé le souhait de voir son pays s'impliquer davantage dans les projets de développement angolais.

Elle a qualifié l'Angola de « partenaire solide dans la région » et a réaffirmé son intention de renforcer les relations bilatérales, tout en encourageant les initiatives économiques bénéfiques pour les deux parties.

Henryka Mościcka Dendys a également mis en avant la tenue du Sommet des Chefs de Gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne, prévu les 24 et 25 de ce mois à Luanda, un événement auquel participeront des dirigeants européens de haut niveau.

La célébration a également été marquée par un moment culturel animé par la chanteuse Carina Santos, dont l'interprétation de kizomba a conquis l'assistance et renforcé le rayonnement international de la musique angolaise.