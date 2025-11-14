Congo-Kinshasa: BAMEX 2025 - Me Guy Kabombo Muadiamvita consolide l'axe stratégique Kinshasa-Bamako et ouvre de nouveaux fronts de coopération sécuritaire

En séjour à Bamako dans le cadre de la première édition du Salon international de la défense « BAMEX 2025 », le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a représenté la République Démocratique du Congo avec l'ambition réaffirmée de projeter le pays comme acteur majeur de paix, de stabilité et de coopération en Afrique. Sa participation à cette plateforme d'échanges militaires et industriels traduit la volonté du Gouvernement congolais de diversifier ses partenariats stratégiques et de renforcer la coopération Sud-Sud face aux défis sécuritaires qui traversent le continent.

Rencontre au sommet entre Kinshasa et Bamako : souveraineté, dignité africaine et coopération militaire

Au coeur de son agenda, Me Guy Kabombo a eu un entretien dense et fructueux avec son homologue malien, le Général de corps d'armée Sadio Camara, Ministre de la Défense et des Anciens combattants. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de la coopération militaire entre la RDC et le Mali, un partenariat fondé sur des valeurs communes de souveraineté, de solidarité et de dignité africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux capitales ont convenu de renforcer les échanges techniques, statistiques et opérationnels entre leurs départements respectifs, en vue d'aboutir à un cadre structuré et durable de coopération bilatérale en matière de défense.

Sécurité et protection civile : une convergence de vues autour des défis communs

Poursuivant sa mission, le VPM congolais s'est entretenu avec le Ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de division Daoud Aly Mohammedine. Au menu : les menaces transversales qui pèsent aussi bien sur la RDC que sur le Mali, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale, l'extrémisme violent ainsi que la manipulation de groupes armés par des puissances extérieures.

A cette occasion, Me Guy Kabombo a insisté sur l'urgence de consolider une solidarité africaine active, afin de répondre de manière coordonnée aux menaces communes qui fragilisent plusieurs États du continent. Il a annoncé qu'il transmettrait les recommandations formulées à son collègue de l'Intérieur, dans la perspective de poser les jalons d'un cadre exemplaire de coopération bilatérale en matière de sécurité publique, de gestion de crises et de protection civile.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mutualiser leurs expériences, de renforcer leurs capacités et d'approfondir un partenariat Sud-Sud fondé sur le respect mutuel et la souveraineté des États.

Coopération industrielle : la Turquie réaffirme son intérêt stratégique pour la RDC

Dans une journée particulièrement active, le VPM congolais a également reçu une importante délégation de l'industrie de défense de Türkiye. Conduite par le Vice-Président des industries de défense turques, accompagnée de l'Ambassadeur de Turquie au Mali et du Directeur régional Afrique, cette délégation a exploré avec la partie congolaise de nouvelles perspectives de coopération militaire et industrielle.

Les échanges ont porté sur le développement de projets communs dans des secteurs stratégiques tels que les technologies de défense, la formation, le transfert d'expertise et l'accompagnement industriel. Les deux délégations ont exprimé leur volonté commune d'approfondir leur partenariat, dans le respect strict des intérêts mutuels et de la souveraineté respective des deux nations.

Une mission concluante au service du rayonnement diplomatique de la RDC

A travers sa participation à BAMEX 2025 et les échanges de haut niveau menés avec les autorités maliennes et la délégation turque, Me Guy Kabombo Muadiamvita a réussi à raffermir la présence diplomatique et stratégique de la RDC sur la scène africaine. Son passage à Bamako ouvre de nouvelles perspectives de coopération militaire, sécuritaire et industrielle, tout en consolidant l'axe Kinshasa-Bamako dans un contexte continental marqué par des défis sécuritaires croissants.

Cette mission diplomatique et opérationnelle confirme, une fois de plus, l'engagement de la RDC à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la coopération interafricaine.