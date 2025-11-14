Congo-Kinshasa: Prison de Makala - Denise Nyakeru Tshisekedi plaide pour la liberté provisoire des femmes victimes de viol

14 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

La Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est rendue ce jeudi 13 novembre 2025, au cabinet du Ministre d'Etat en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, pour plaider en faveur de la liberté provisoire des 269 femmes victimes de viol lors de la tentative d'évasion survenue à la prison central de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur du bien-être et de la dignité de la femme congolaise, au coeur de ses actions sociales.

En mai dernier, Denise Nyakeru avait été interpellée par une délégation du parlement européen, qui avait sollicité son implication personnelle dans le suivi de ce dossier humanitaire sensible.

Soucieuse que ces femmes ne soient pas condamnées une seconde fois par la détention, la First Lady a réaffirmé sa détermination à les soutenir et à obtenir leur libération provisoire, tout en garantissant leur accompagnement médical, psychologique et social.

Au cours de l'entretien, la Première Dame a également proposé l'organisation de cliniques mobiles au pavillon 9 réservé aux femmes à Makala afin d'assurer une prise en charge médicale adéquate des victimes. Elle a en outre plaidé pour la séparation effective des centres de détention pour femmes, hommes et mineurs sur l'ensemble du territoire national, dans le but de prévenir de tels drames et de promouvoir des conditions de détention respectueuses des droits humains.

De son côté, le ministre d'état, en charge de de la justice et garde des sceaux a salué cette initiative et félicité l'épouse du Chef de l'Etat pour son engagement constant en faveur des plus vulnérables. Il a informé que 58 acteurs identifiés des violences survenues à Makala ont déjà été condamnés à 20 ans de prison, avant de se dire disposé à travailler avec elle sur l'amélioration globale des conditions carcérales en RDC.

Cette rencontre marque le début d'un partenariat permanent entre le cabinet de la Première Dame et le ministère de la justice, en vue de développer des actions conjointes pour l'amélioration des conditions de détention, notamment pour les femmes et les mineurs, à travers tout le pays.

 

