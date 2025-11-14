Congo-Kinshasa: Chine/Guanxi - En quête du modèle chinois, le Ministre des ITP annonce trois grands projets pour booster les infrastructures congolaises

En séjour de travail en Chine, le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, poursuit sa quête du modèle chinois de développement. Il a pris part, ce mercredi 12 novembre 2025, à une conférence de haut niveau organisée à Guanxi sous le thème : « Guanxi relie les cinq continents (étape Afrique) ».

L'événement, initié par le Comité du Guanxi du Conseil chinois pour le développement du commerce international en collaboration avec le ministère congolais des ITP, a porté sur le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la province chinoise de Guanxi et la République Démocratique du Congo.

Les échanges ont permis d'explorer de nouvelles pistes de partenariat dans le domaine des infrastructures, un secteur au coeur de la vision du Chef de l'État Félix Tshisekedi. La participation du ministre Banza Lunda à ces assises illustre la volonté du gouvernement de moderniser durablement les infrastructures nationales.

« Je suis très satisfait de ces échanges qui augurent une coopération approfondie et pragmatique entre la RDC et la Chine. Nous sommes ici pour nous inspirer du modèle chinois, car Guanxi démontre qu'avec du travail et une vision claire, il est possible de bâtir des infrastructures solides et d'impulser le développement », a déclaré le ministre.

Profitant de cette rencontre, le ministre a noué des contacts stratégiques avec plusieurs entreprises chinoises spécialisées dans les travaux publics.

« Nous avons échangé avec des entreprises prêtes à accompagner la RDC sur la voie du développement. Ce voyage en valait la peine. À notre retour, nous inviterons la partie chinoise pour concevoir trois grands projets d'infrastructures destinés à transformer notre pays », a-t-il annoncé.

Cette mission marque une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat sino-congolais, déjà illustré par le « contrat du siècle », symbole d'une coopération bilatérale dynamique et renouvelée.

Le Ministre était accompagné d'une délégation composée notamment du Secrétaire général aux ITP, des directeurs généraux de l'OVD et de l'ACGT, ainsi que de plusieurs membres de son cabinet.

À ce jour, la Chine intervient activement dans plusieurs projets majeurs en RDC, dont la construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, exécutées par l'entreprise SISC.