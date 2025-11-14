Congo-Kinshasa: Sans surprise, Assemblée Nationale - Aimé Boji succède à Vital Kamerhe !

L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale qui s'est poursuivi jusque tard dans la soirée d'hier jeudi 13 novembre, s'est soldée par la victoire, sans appel, d'Aimé Boji à la présidence de cette institution. Candidat par consensus de l'Union sacrée, Aimé Boji a promis s'il est élu, une Assemblée nationale et inclusive. L'ancien ministre du budget qui a retrouvé son siège à la chambre basse du parlement après sa démission du gouvernement, a fait cette déclaration jeudi 13 novembre dernier lors de son discours prononcé devant les députés nationaux.

Il a promis de faire de la chambre basse du parlement, un espace d'expression démocratique apaisé, où chaque voix compte, où chaque province se sent représentée, où majorité et opposition débattent dans l'unité patriotique.

« Pas d'exclusion, pas de stigmatisation, pas de méfiance. Seule la République compte. Je veillerai au maintien d'une collaboration harmonieuse et républicaine avec les autres institutions de l'Etat. Sans confrontation, nous travaillerons main dans la main pour le bien du peuple congolais », a garanti Boji.

Et d'ajouter : « C'est ainsi que le contrôle parlementaire redeviendra un exercice démocratique et un instrument efficace d'équilibre et d'apprentissage ».

Ce candidat de l'Union sacrée a insisté sur le respect et la considération de chaque élu qu'il soit issu de la majorité ou de l'opposition, le strict respect du Règlement intérieur, la participation équitable aux missions parlementaires dans le respect du pluralisme politique, du genre et de la représentativité.

La distribution équitable de la parole pendant les séances plénières, la rémunération adéquate, régulière à l'échéance, l'amélioration des conditions de vie de la mobilité et de la couverture médicale des élus du peuple et la modernisation du cadre et des conditions de travail y compris l'usage de la numérisation du processus législatif.