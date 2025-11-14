Congo-Kinshasa: Congrès extraordinaire de l'UDPS - Derniers réglages entre Augustin Kabuya et Deo Bizibu autour de Tshisekedi !

Félix Tshisekedi donne de nouvelles orientations au Secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya et son adjoint, Deo Bizibu, en vue du prochain congrès de l'UDPS confirmé pour la première quinzaine du mois de décembre. Autour de la table : le Secrétaire général Augustin Kabuya, son adjoint Deo Bizibu, et les membres du Comité de suivi et de médiation. Ils ont confirmé que le Congrès extraordinaire dudit parti se tiendra, sauf imprévu, dans la première moitié de décembre 2025.

Deo Bizibu sur son compte X a écrit que cette rencontre faisait partie du « cheminement » vers ce Congrès extraordinaire, prévu pour décembre 2025, suivant les directives données par Félix Tshisekedi lors d'une réunion en septembre. Cette annonce a mis fin aux incertitudes quant à la tenue de cet important rassemblement.

Au sein de l'UDPS, ce Congrès est vu comme une étape cruciale. L'objectif est de revoir les règles de base, de revigorer les équipes internes et de renforcer l'unité en vue des prochaines échéances politiques, notamment les élections générales de 2028. Les discussions se concentrent également sur la clarification du rôle des leaders et le rétablissement d'une bonne organisation.

Cette décision intervient après des mois de tensions internes. En septembre, une réunion dirigée par Félix Tshisekedi avait permis de réconcilier Augustin Kabuya et Déo Bizibu, qui étaient en désaccord depuis plus d'un an sur la façon de gérer le parti fondé par Étienne Tshisekedi. Cette rencontre de médiation avait jeté les bases d'un retour au calme au sein de l'équipe dirigeante.

Quelques jours plus tard, le siège de l'UDPS à Limete est devenu un symbole de retrouvailles. Devant des membres importants comme Jacquemain Shabani et Peter Kazadi, ainsi que de nombreux militants, Kabuya et Bizibu ont exprimé leur volonté de suivre les directives du chef de l'Etat et de laisser derrière eux les disputes internes.

Dans leur déclaration finale, prononcée devant une foule enthousiaste, les deux responsables ont reçu une mission essentielle : rétablir la bonne entente entre tous les membres du parti et préparer sereinement le Congrès extraordinaire, qui devra redéfinir les priorités et garantir l'unité du mouvement présidentiel.