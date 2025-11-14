Congo-Kinshasa: Linafoot - L'AS Simba de Kolwezi sommée de payer une amande de 15.000$

L'AS Simba de Kolwezi dans la province de Lualaba, en République Démocratique du Congo a été sommée de payer une amande 15.000$ suite aux incidents survenus lors de son match contre Mazembe, au stade Diur, dans le cadre du championnat national, selon une décision de la Ligue nationale de football (Linafoot).

« Des incidents provoqués par les supporteurs de l'AS Simba ayant occasionné un arrêt momentané du match suivi par la violation de la zone neutre, envahissement de l'aire de jeu, jet des projectiles et chaises sur l'aire de jeu survenu à la 86ème minute, l'équipe de l'AS Simba est sonné de payer une amende de 15.000$ », a-t-on lu.

La commission de gestion note qu'il y a eu des menaces proférées à l'encontre des joueurs et officiels des équipes visiteuses, des envahissements répétés de l'aire de jeu, ainsi que des jets de projectiles ayant mis en péril la sécurité des officiels, des athlètes et des délégations adverses. Ces comportements jugés inadmissibles et contraires à l'éthique sportive ont sérieusement compromis le bon déroulement des matches et la sécurité générale au Stade Dominique Diur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est ainsi qu'au-delà d'une amende de 15.000 $, l'AS Simba devra jouer tous ses matches dans ce stade à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Son coach des gardiens, Kitenge Sumbu, écope d'une suspension de 12 mois pour incitation des supporters à la violence.

Le résultat de ce match comptant pour la 5ème journée du championnat national, soldé par un score nul (1-1), ont été homologué.