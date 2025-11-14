Afrique: Mondial-2026 - La RDC bat le Cameroun (1-0), et croise le Nigeria en finale

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont battu les Lions Indomptables du Cameroun 1-0, jeudi, au stade Al Barid, à Rabat, Maroc, en match de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde Canada-Mexique-Etas-Unis 2026, et croisent le Nigeria, dimanche, en finale zone Afrique.

L'unique but de la rencontre a porté la signature du capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba Mangulu (90+1) sur un corner bien exécuté par Brian Cipenga.

Dans ce match Sebastien Desabre a aligné une équipe technique composée de Lionel Mpasi dans les perches. En défense, Alex Tuanzebe et Chancel Mbemba dans l'axe central, Aron Van Bissaka dans son couloir droit de prédilection, et Joris Kayembe du côté gauche.

Au milieu du terrain, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki et Charles Pickel, tandis qu'en attaque, Théo Bongonda, Nathanaël Mbuku et Cédric Bakambu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La première a été marquée par une belle occasion manquée de Théo Bongonda qui a bien exploité le ballon une erreur de la défense camerounaise. L'attaquant congolais qui s'est retrouvé seul devant le gardien Onana, n'a pas pu envoyer le ballon au fond du filet. Une première mi-temps un peu dominée par le Cameroun qui a pris le dessus en termes de pressing sur terrain.

Au retour des vestiaires, les Lions Indomptables sont rentrés encore un peu plus forts, mais ils seront vite maitrisés par les Léopards qui ont retrouvé leurs repères avec l'entrée de Kayembe Edo à la place de Charles Pickel. Dans la foulée, Cédric Bakambu a vu sa puissante frappe déviée en corner par le gardien camerounais. Alors qu'on jouait les 20 dernières minutes, le sélectionneur Desabre sort Cédric Bakumbu et lance Fiston Mayele Kalala sur terrain, de même Brian Cipenga qui a pris la place de Mbuku Nathanaël. Et un peu plus tard, Ngal'el Mukau prendra pris la place Noah Sadiki.

C'est dans le temps additionnel que le salut des Léopards est venu pour permettre à Chancel Mbemba de libérer tout un peuple.

100ème sélection pour Mbemba

Un match qui était significatif pour Chancel Mbemba qui jouait son 100ème match sous les maillots de l'équipe nationale. En sélection depuis 2012, le capitaine des Léopards Chancel Mbemba (31 ans), a tout connu avec l'équipe nationale. C'est un joueur qui symbole toute une nation. Il a joué 5 Coupe d'Afrique des nations, et va bientôt dans quelques semaines, disputer sa 6ème Can. Un 100ème couronné par un but, pas n'importe quel but, un but de victoire. En 100 matches, Chancel Mbemba a ainsi marqué son 7ème but.

Le Nigeria démystifie le Gabon (4-1)

Les Super Eagles du Nigeria ont démystifié les Panthères du Gabon 4-1, jeudi, au stade Prince Moulay Hassan, à Rabat au Maroc, dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Canada-Mexique-Etas-Unis 2026.

Après une première mi-temps de score vierge (0-0), c'est à la deuxième période que les deux ont marqué chacune un but. Les Super Eagles ont ouvert le score grâce à Akor Jerome Adams (78ème), avant que Mario Lemina (89ème), n'égalise pour le Gabon. Au bout de 90 minutes du temps réglementaire, le Nigeria et le Gabon se séparent par un score de parité (1-1). Il a fallu les prolongations pour voir les Nigérians sans pitié marquer trois buts, d'abord Chidera Ejuke (97ème) et Victor Osimhen (102ème et 110èm), scellant ainsi la victoire et la qualification du Nigeria pour le tour suivant. Le Gabon, malgré quelques belles occasions n'a pas réussi à renverser la tendance.

Une victoire qui confirme la solidité des Super Eagles dans les moments décisifs et met en lumière Victor Osimhen, auteur d'un doublé décisif.