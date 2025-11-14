Congo-Kinshasa: Sénat - Sécurité, planification et identité nationale au coeur du débat !

Tenue sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, la séance plénière du Sénat a abordé, ce mercredi 12 novembre 2025, des sujets cruciaux tels que la sécurité, la planification et l'identité nationale.

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a répondu à la question orale qui lui avait été adressée concernant la production des cartes d'identité et biométriques pour les policiers, soulignant que la dernière identification remonte à 1984. Ce qui signifie que les Congolais n'ont pas eu de véritable carte d'identité depuis 40 ans. Le contrat signé avec l'ONIP, chargé de l'élaboration de ces cartes, a été interrompu sans explications, malgré le budget considérable alloué à ce projet.

Actuellement, seul le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une carte d'identité, le 7 mai 2023. Ce contexte soulève des inquiétudes parmi les sénateurs quant à la gestion de l'identité nationale.

Un autre point à l'ordre du jour concernait les réponses du ministre d'État, ministre du Plan, Gyslain Nyembo, à une question orale de la Sénatrice Isabelle Kabamba wa Umba sur les politiques d'aide au développement de PDL 145 T. En réponse, la Sénatrice a exprimé sa gratitude et a formulé des recommandations pour un suivi adéquat. Elle a suggéré quelques recommandations, qui seront transmises à la commission suivi et évaluation.

La séance a également abordé la création controversée de nouvelles chefferies dans le Haut-Uélé. Le Sénateur Batumoko a dénoncé « une violation flagrante » des lois en vigueur concernant la composition et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Il a accusé le ministre de provoquer des tensions intercommunautaires en nommant de nouveaux chefs sans concertation locale ni base légale claire. Des demandes précises ont été formulées, notamment pour clarifier les raisons derrière ces nominations.

Lors de cette même séance, le Sénat a également voté la prorogation de l'Etat de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. 71 sur 74 sénateurs présents avaient voté pour cette décision ; aucun sénateur n'avait voté contre, et trois sénateurs s'étant abstenus. Ce projet sera transmis à l'Assemblée Nationale, conformément à l'article 135 du Règlement intérieur.

La prorogation de l'État de siège entrera en vigueur le 18 novembre, suite à l'approbation du Ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, lors du dernier Conseil des Ministres.

Avant de clore la séance, l'honorable rapporteur adjoint, Jean-Claude Baende Etafe, a appelé les sénateurs à remettre leurs rapports des vacances pour l'élaboration des synthèses des vacances parlementaires.