Ile Maurice: Affaire Secret Circle / Jack Tarr - Yashin Emamdee blanchi

Grand soulagement pour Yashin Emamdee. L'ancien jockey devenu entraîneur a été totalement blanchi dans l'affaire de dopage impliquant les chevaux Secret Circle et Jack Tarr, tous deux contrôlés positifs au stanozolol, une substance interdite.

Emamdee avait été arrêté après la déposition d'un palefrenier l'accusant de complicité. Il avait ensuite été libéré sous caution. Toutefois, ce même palefrenier est finalement revenu sur ses déclarations, affirmant par affidavit que Yashin Emamdee n'avait aucun lien avec l'affaire.

Après plusieurs mois de procédure judiciaire, le verdict est tombé ce jeudi 13 novembre : la charge retenue contre Yashin Emamdee a été purement et simplement abandonnée.