Ile Maurice: Un accord pour renforcer la coopération sanitaire

Le ministère de la Santé et du Bien-être a signé vendredi un accord de coopération avec l'Ordre de Malte France et l'Association des Amis de l'Ordre de Malte à Maurice, lors d'une cérémonie tenue au Nexsky Building à Ébène.

Selon les premiers éléments communiqués, le partenariat vise à renforcer plusieurs volets prioritaires du système de santé mauricien, notamment la prise en charge des urgences, la santé communautaire, le soutien aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, ainsi que la formation du personnel soignant. L'Ordre de Malte France entend répondre à des besoins identifiés de longue date dans les régions les plus vulnérables.

L'accord prévoit un engagement opérationnel et financier graduel, incluant l'envoi d'experts, des programmes de formation et la fourniture d'équipements médicaux. Des projets pilotes pourraient être lancés dans des centres de santé régionaux afin d'améliorer les capacités locales en matière d'intervention rapide et de soins primaires.

Cette coopération s'inscrit également dans la stratégie régionale de l'Ordre de Malte dans l'océan Indien, qui voit en Maurice un futur pôle humanitaire. L'île pourrait devenir une plateforme de référence pour la gestion des risques, la santé primaire et l'accompagnement des populations marginalisées dans la zone.